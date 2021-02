14-F

La CUP presenta les seves propostes per combatre la segregació i el racisme als centres escolars

La CUP ha posat de manifest el risc de tancament de línies a l’escola pública per part del propi Departament d’Educació, que fa temps que manté en peu de guerra a tota la comunitat educativa.

I ho ha explicat Nogay Ndiaye en roda de premsa davant de l’escola Àngel Guimerà de Balaguer, on es va evitar el tancament gràcies a la feina mobilitzadora de la Plataforma en defensa d’aquest centre, tot i que és una problemàtica candent en molts d’altres centres escolars de la demarcació.

També han denunciat la segregació escolar que pateixen els centres, que representen un dels índexs més elevats de Catalunya. Per exemple, en el cas de municipis de més de 10.000 habitants, Lleida es troba en la segona posició amb més del 50% de concentració d’alumnat estranger als centres de primària, segons l’informe del Síndic de Greuges.

La segregació escolar és un problema estructural del sistema educatiu que comporta la perpetuïtat dels “guetos” entre els i les infants i no atacar d’arrel el racisme social que patim com a societat.

Per això, les propostes dels anticapitalistes per revertir aquesta situació són aprovar definitivament el Decret d’Admissions on es determinin el nombre de places que cada centre ha de destinar a les alumnes amb necessitats especials (NEE) i on s’obligui a complir la matrícula viva a totes les escoles exceptuant les ja titllades de màxima complexitat que de per se acostumen a tenir un índex molt elevat de l'alumnat nouvingut. Aquesta mesura inclou també (i sobretot) els centres concertats als que no se’ls acostuma a exigir el compliment de quotes de diversitat ni la reserva de places..

Una altra de les mesures reivindicades (que a més és compartida per tota la comunitat educativa) és la reducció de les ràtios i la diversificació, per això aposten pel repartiment d’alumnes per tots els centres de forma equitativa.

Per altra banda, apunten que si realment cal tancar algun centre per reducció de matrícules, primer cal tancar els concertats, que reben el 70% de seu finançament de diners públics i que blinden la matrícula d’alumnes nouvinguts i amb necessitats especials, per evitar el tancament de serveis públics bàsics com l’escola pública.

Per últim i com a tasca que s’ha d’assumir des dels municipis han apuntat que és bàsic i urgent la reestructuració del mapa escolar perquè també hi entrin les escoles concertades i privades i així el repartiment d’alumnes amb necessitats especials es pugui fer de forma equitativa per cada centre, tal i com s’ha fet a Terrassa.