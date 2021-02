14-F

La CUP portarà al Parlament les lluites del territori

La CUP a les comarques del Camp i les Terres de l'Ebre està molt satisfeta després dels resultats obtinguts ahir a la recuperant la diputada que vaa obtenir el 2015.

Laia Estrada, que deixarà la regidoria a l’Ajuntament de Tarragona, serà la nova representant del territori al Parlament, prenent el relleu d’en Sergi Saladié. Volen agrair els 18.831 vots que han obtingut al Sud del Principat, posant especial èmfasi en els casos de la Vilella Alta i Capafonts, que exemplifiquen perfectament que allà on mana la CUP i es coneix millor es revalida la confiança.

També vol agrair, la feina feta per tota la militància durant la campanya, encartellant, muntant, editant, fent notes de premsa... La CUP, però, no ens vol oblidar a tot el personal de les meses, funcionàries, personal de neteja, que ahir va posar el temps i el cos per tal que aquestes eleccions imposades fossin una realitat.

La formació vol deixar palès que portarà la veu del Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre al Parlament per impugnar el model desarrollista franquista que va condemnar aaquestes comarques a ser una perifèria i l’abocador dels Països Catalans i que l'autonomisme ha perpetuat, així com donar resposta a les principals problemàtiques que fa temps que s’ignoren per la majoria de l’arc parlamentari.

Remarca que la CUP, "a partir d’avui ja s'ha posT a treballar per poder configurar una agenda política que ens permeti desplegar polítiques de rescat social que posin la vida de la gent per davant dels interessos econòmics de les grans elits i impedeixen que aquesta crisi econòmica l’acabi pagant un altre cop la classe treballadora".

Pel que a l'entrada de VOX al Parlament, assenyala la formació que "no es pot prendre a la lleugera, però el traspàs del vots de Ciutadans que prèviament eren del Partit Popular demostra que l’extrema dreta sempre ha existit i forma part del sistema, en l’herència franquista del règim del 78 i la mal anomenada transició democràtica, així com el racisme i el masclisme estructurals".

"Com a Esquerra Independentista continuarem combatent la política de l’odi, dins i fora de les institucions. En aquest sentit, instem al conjunt de la població a organitzar-se i plantar cara el feixisme i animem a participar de les concentracions convocades per aquesta tarda a les 19h a totes les places dels nostres municipis." Afirma la fornació.