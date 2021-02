14-F

La CUP exigeix la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

La CUP ha reclamat millores en les infraestructures a Terres de l’Ebre davant de l’estació de trens de de Móra la Nova. La formació ho ha fet a prop del Museu del Ferrocarril com a metàfora del servei que es dóna a les Terres de l’Ebre que “sembla més propi del segle XIX quan entra en servei l’estació, que del 2021”. Júlia Urgell, cap de llista ebrenca, ha demanat als polítics del territori que “exersiquen com a tal i dexin d’estar acomplexats al Parlament i dins els seus partits polítics i alcen la veu a favor d’estes quatre comarques. ”

En aquest sentit, Urgell ha exigit la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre on hi haurien de participar la Generalitat, els ajuntaments de les quatres comarques i la societat civil, i que acabaria amb “la farsa i estafa que ha estat la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.” Una proposta feta per JxCat i ERC i que segons els cupaires no ha funcionat mai i ha estat “una presa de pèl per al territori, tal com porta temps denunciant el moviment social Trens Dignes.” Urgell ha exigit que no es tracti a les Terres de l’Ebre com un territori de “ segona ” en matèria de transport públic i ha esmentat una sèrie de millores ferroviàries que la l’organització defensarà al Parlament com que es faci un pla de millora d’estacions i vies, establir una discriminació positiva amb més parades i preus bonificats de tres d’altres prestacions com l’Euromed o que l’estació de l’Aldea esdevingui una estació intermodal per a viatges i mercaderies esdevenint l’estació Central de les Terres de l’Ebre.

L’ebrenca ha assenyalat que a més a més de necessitar uns transports públics dignes per al territori, “ també necessitem una xarxa viària segura perquè els territoris rurals hem de viure molt enganxades al vehicle privat .” Finalment, Urgell ha assegurat que la formació portarà estes reivindicacions al Parlament de Catalunya “p erquè volem ser un territori que vertebre la cruïlla dels Països Catalans amb un bon servei cap nord, però també cap al sud i cap a la Franja i a l’Aragó ”. També ha avisat que si les seves demandes no són escoltades cup.cat 1 demanarem emprendre un calendari de mobilitzacions amb la Plataforma Trens Dignes “ que vaja més enllà d’un tall puntual de trens perquè arreu del país, així és com s’han aconseguit millores socials també en el transport, quan les administracions i els poders polítics no escolten les demandes de la població. ”