14-F

La CUP exigeix el tancament de l'Acadèmia Militar de Talarn i proposa recuperar les instal·lacions per a albergar-hi la Universitat del Pirineu

La CUP exigeix la retirada de l’exèrcit espanyol dels Països Catalans i això passa per tancar definitivament l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials que l’exèrcit ocupant té a Talarn.

Han denunciat també la tolerància de la militarització de la societat per part d’ERC i Junts, tant a nivell de la Generalitat com a nivell municipal, que any rere any toleren que els militars facin maniobres dins dels seus límits o que l’exèrcit vagi a les escoles públiques a ensenyar a fer la guerra als més xics.

També han fet esment en l’increment en un 10% de la despesa militar en els pressupostos de l’estat espanyol pel 2021, aprovats en plena pandèmia, per part del govern “més progressista de la història” i amb el suport d’ERC i En Comú Podem.

Proposen la desmilitarització i defensen la cultura de la pau i per això demanen l’expropiació de totes les instal·lacions militars dels Països Catalans per reconvertir-les en equipaments que puguin oferir oportunitats reals al territori, com albergar-hi la Universitat del Pirineu, una eina bàsica per teixir la unitat territorial del Pirineu.