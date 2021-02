La CUP demana al Govern de la Generalitat que esculli en quin bàndol està.

En una roda de premsa davants dels Jutjats d'Amposta, la CUP-G ha recordat les més de 3000 persones represaliades que hi ha arreu dels Països Catalans per motius polítics. Júlia Urgell, candidata ebrenca a les eleccions del 14F, ha recordat les més de 30 persones citades a Terres de l'Ebre per les protestes postsentència i ha aprofitat per convidar a la ciutadania a participar de la concentració de suport convocada demà a les 9.30h davant dels Jutjats de Tortosa.

La candidata ebrenca també ha explicat que el número dos per Tarragona, Edgar Fernández, present a la roda de premsa, està citat també demà als Jutjats de Reus per tercera vegada acusat de desordres públics i desobediència en el marc de les mobilitzacions postsentència. Aquest cop tampoc compareixerà davant del Jutjat, ha explicat Urgell, "fent ús del seu dret a no col·laborar amb una justícia que quan es tracta de perseguir l'independentisme o la dissidència política no té problemes per tirar endavant causes que no s'aguanten per enlloc, però que troba tots els obstacles del món quan toca perseguir la corrupció que nosaltres mateixes denunciem".

El segon de la llista per Tarragona, Edgar Fernández, ha recordat per la seva banda que el Govern de la Generalitat conformat per ERC i JuntsxCat s'ha personat com acusació particular en més de 100 casos a independentistes represaliats. El cupaire ha exigit al govern que ha de decidir en quin lloc es col·loca "si al costat de la repressió, del suport a l'Estat Espanyol amb la repressió al moviment independentista, o al costat del moviment independentista popular que vol exercir l'autodeterminació i ser finalment independents".

D'altra banda, Fernández ha exposat les propostes que l'organització porta al programa en matèria antirepressiva com la correcta identificació dels cossos policials, l'aturada immediata de l'aplicació de la Llei Mordassa tal com es va aprovar al Parlament de Catalunya, la dissolució de la Brimo i de l'ARRO i el tancament dels CIEs, entre altres propostes.

Alerten que a les comarques del Camp i Terres de l'Ebre. la CUP es disputa un diputat amb VOX

Fernández ha alertat que el partit polític d’extrema dreta VOX podria entrar en un diputat a la circumscripció de Tarragona, i ha recordat que les enquestes del CEO apunten que l’organització és disputa un diputat amb el partit d’extrema dreta. En aquest sentit l’organització alerta que “o entra la CUP per fer polítiques d’esquerres i valentes o entra el feixisme”. Per això, el cupaire ha fet una crida a organitzar-se per combatre l’extrema dreta per no permetre que aquesta entri al Parlament.