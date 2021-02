14-F

La CUP defensa uns serveis públics i de qualitat: sanitat i residències 100% públiques

En el context de pandèmia de la Covid la CUP ’ha posat de manifest que la sanitat no pot estar en mans privades ni en concerts mixtes. Defensa que cal una sanitat forta, 100% pública, de qualitat i universal de la qual no se’n faci negoci. Cal revertir les retallades que han desmantellat els nostres serveis públics.

També han proposat l’aposta per una farmacèutica pública perquè els medicaments no poden ser objecte de negoci i especulació ni el país pot dependre de vacunes de laboratoris privats que en marquen el preu i la distribució.

Des de la Seu d’Urgell s’ha treballat en aquesta línia, defensant en tot moment la titularitat pública del futur nou hospital que es preveu construir, donat que l’actual ha estat gestionat fins fa poc per la Fundació Sant Hospital formada per representants polítics municipals i per membres eclesiàstics del Bisbat d’Urgell, gestió que ha anat creant un deute milionari i perdent professionals.

Els anticapitalistes han aconseguit la dissolució de la Fundació Sant Hospital en dos entitats, per una banda en una Residència Municipal i per l’altre en l’Hospital de la Seu, com a hospital comarcal integrat dins de l’Institut Català de la Salut amb la clàusula que mai podrà ser privatitzat.

També s’ha posat de manifest el fet que al Pirineu no es permet ni l’avortament farmacològic ni quirúrgic, obligant a les dones que han d’avortar a fer més de 200 km. Per aquesta raó la CUP defensa garantir el dret a l’avortament lliure, gratuït, segur i sense límit d’edat, reforçant el sistema públic i garantint el seu accés a tot el territori.