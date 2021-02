14-F

La CUP celebra l’acte central de campanya de les comarques gironines a Girona

La CUP-UNCPG ha assegurat que cal fer un pas endavant per sortir de la paràlisi actual avui a l’acte que ha celebrat la candidatura a la ciutat de Girona i ha emplaçat a partits, sindicats i moviments socials a buscar un gran consens de país per consolidar un programa social i cap a l’autodeterminació. La candidata Dolors Sabater ho ha anunciat acompanyada dels candidats per la circumscripció de Girona, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, el regidor de Guanyem Girona, Lluc Salellas, l’ex diputada al Parlament de Catalunya, Natàlia Sánchez i el cantautor Lluís Llach.



Segons els anticapitalistes, aquesta és una proposta de sentit comú i per això emplacen a cercar grans consensos socials i a obrir un espai que permeti dibuixar un horitzó per la defensa i la conquesta de drets.



Natàlia Sànchez ha fet palès al pas de la candidatura al Parlament evidenciant que la legislatura ha sigut difícil, però deixant clar que la unitat popular és l’únic moviment possible que uneix la lluita al carrer amb l’independentisme i l’única via possible en el context actual.



Per altra banda, Lluís Llach ha manifestat que diposita l’absoluta confiança en la candidatura i assegura que és l’única força que defensa nítidament la lluita social i nacional.



Montserrat Vinyets ha deixat constància que venim de molt lluny i que l'essència de la CUP, amb l’assemblearisme i amb la lluita col·lectiva podrà fer possible el nou canvi per guanyar.



Finalment, Dani Cornellà ha afirmat que la CUP és la garantia que ni el 155 ni el màxim representant del caduc PSOE no tinguin opció de governar. També ha assegurat que són la garantia d’aturar el feixisme al carrer i a les institucions.