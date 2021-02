lluita institucional

L'Oposició municipal a l'Arboç denuncien al PSC per imposar la seva majoria votant un Jutge de Pau pare d'un regidor

La decisió s’ha pres aquest dijous, en una ple extraordinari, després d’haver-se ajornar en dues ocasions. La primera es va retirar per impossibilitat de garantir un candidat clar, i la segona perquè des dels grups de l’oposició es va demanar

que es treballés en un procés de presa de decisió per consens, amb l’objectiu d’acordar un candidat comú prèviament a la votació.

Durant la votació, Alfons Ribas, fill del candidat guanyador no ha pogut participar per motius legals, atès que es donava un conflicte d’interessos. Per aquesta raó, a la primera ronda s’ha donat un empat i a la segona el regidor socialista dissident ha canviat el vot per unir-se a la majoria del PSC. Des dels grups de l’oposició, s’ha fet un esforç triant el possible candidat de consens, esforç que finalment ha estat menystingut per la majoria socialista.

Els tres grups de l’oposició (CUP, JuntxCAT i ERC) han manifestat el seu desacord amb el candidat que finalment s’ha imposat, per la dificultat de garantir el secret, la neutralitat i la desvinculació de qualsevol interès polític, per part d’un candidat a jutge de pau amb una relació de parentesc directa amb un regidor de l’equip de govern. Malgrat apel·lar a l’ètica política del grup socialista, la majoria s’ha imposat.

Comunicat unitari dels tres grups de l’oposició, previ a la votació:

Davant la incapacitat de dur a terme un procés de consens, no volem deixar de reforçar un dels arguments que, després de comprovar l'opció majoritària del grup socialista, pensem que cal que escolteu i que demanem que tingueu en compte.

Una vacant de jutge de pau no es pot satisfer amb un parent directe d'un regidor del grup de govern. Que el grup socialista el defensi tant fa sospitar que no és un jutge de pau el que es busca sinó una cota més de poder.

Ser jutge de pau vol dir tenir coneixement de les faltes contra les persones i el patrimoni i contra els interessos generals que es produeixen al municipi.

Ser jutge de pau vol dir garantir la independència de criteri.

En l'àmbit, penal, el jutge de pau coneix, per exemple les amenaces lleus.

Es dediquen també a la conciliació. Es pot garantir la neutralitat?

Un jutge de pau ha de garantir el SECRET, la NEUTRALITAT, la ponderació i la desvinculació de qualsevol interès polític.

Pensem que això no es pot garantir en les circumstàncies actuals. Els vilatans de l'Arboç saben que és el pare d'un regidor de govern i, per tant, no tenen garanties de neutralitat.

Defensem l'interès de TOTES les persones de l'Arboç, més enllà de la seva opció política. Per això NO podem donar el vistiplau a una persona que té un contacte familiar i estret amb un regidor de l'equip de govern.

Apel·lem a l'ÈTICA POLÍTICA del grup del PSC per no caure en la malfiança ni el desprestigi d'aquest ajuntament.