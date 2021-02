moviment veïnal

El veïnat de les Corts de Barcelona denuncia el permís municipal a una macrocuina

El veïnat i entitats de les Corts am el suport de la FAVB han denunciat que el Govern de districte de les Corts de Barcelona pel permís per construir una macrocuina fantasma. El moviment veïnal considera que, a més de ser un gran problema per al veïnat, significarà el tancament de la majoria de comerços i demanen a l'equip de Govern que retiri els permisos per protegir la salut dels veïns i el comerç de proximitat del barri! .

El Govern del districte de les Corts va donar, sense informar els veïns afectats, els permisos per construir una cuina fantasma de grans dimensions a tocar del Parc de Can Bacardí. Les cuines fantasma, també anomenades “dark kitchen”, són espais habilitats perquè empreses de restauració hi elaborin menjar per repartir a domicili i a botigues de comerços i mercats.

El local està en mans de la promotora Cooklane i ocupa 1.400 m2 al carrer de Felipe de Paz amb el d’Emèrita Augusta, tot just a sota de la travessera de les Corts i el Camp Nou. S'hi han instal·lat 40 cuines, però té capacitat per encabir-hi fins a 120.

L’empresa té la intenció de crear desenes de "restaurants virtuals": sense local físic, taules ni cadires, on només n'hi ha dins de l'aplicació de mòbil. El que faran aquest nous restaurants virtuals és eliminar la majoria de comerços i botigues de restauració de proximitat del barri per després apujar preus i fer un gran negoci.

La macrocuina estarà connectada amb les principals plataformes com Uber Eats, Glovo o Deliveroo i amb botigues virtuals i botigues comercials.

La macrocuina fantasma està situada a la super-illa de les Corts, que ens varen vendre que era per pacificar el trànsit, i ara es convertirà en una entrada massiva de vehicles industrials i repartidors les 24 hores del dia.

Els veïns i entitats de les Corts n'estn en contra per la contaminació, soroll, olors, l'augment del trànsit que comportarà, i també per l'especulació i el tancament de la majoria de comerços, botigues i serveis de restauració del barri, amb molts petits empresaris que aniran a l'atur i a la fallida