Llibertat Hasél

El SEPC convoca vaga a les Universitats pel 19-F

El SEPC han convocat vaga a les universitats per aquest divendres, "Les estudiants i joves, les de la generació de la crisi, les que no tenim res a perdre. Mobilitzem-nos, defensem-nos i desobeïm-los". Tot dient que, "Pel Pablo Hasél, pel Marcel, per La Pública a Judici i Som 27 i més, per 8mil motius, i un llarg etcètera. Demà tornem a sortir al carrer per l’amnistia, per l’absolució de les detingudes i de tots els casos repressius que defensen la nostra causa, amb la independència com a única via de sortida del conflicte"

Apunten que l’estat espanyol ataca frontalment els drets bàsics i les garanties jurídiques. Ells, defensen els privilegis dels de sempre, mentre la Fiscalia acusa a les nostres companyes i la Generalitat de Catalunya actua com un braç autonòmic i repressor quan es posiciona com a acusació particular contra les joves que dia a dia lluitem per tenir una vida digna.

Per aquests motius, el SEPC, "Les universitats diuen que es posicionen a favor de la llibertat d’expressió i d’un suposat diàleg. Nosaltres us diem, no existeix diàleg amb qui ens empresona ni amb qui ens reprimeix. No ens conformem amb un posicionament. Volem tots els recursos. Els centres educatius han de ser espais que garanteixin la llibertat d’expressió i el pensament crític, han d’estar al servei de la majoria de la població i no als interessos d’uns pocs. Davant dels fets a la Universitat de Lleida, la comunitat educativa hem d’estar a l’alçada. La repressió i la policia no hi tenen cabuda en els nostres centres"