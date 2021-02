repressió

EH Bildu demana a Govern retirar a títol pòstum totes les medalles atorgades al "torturador Galindo"

El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha registrat una bateria d'iniciatives al Congrés per reclamar a Govern espanyol que retiri a títol pòstum totes les condecoracions atorgades a Enrique Rodríguez Galindo. El diputat Jon Iñarritu creu que és hora de passar de les paraules als fets: «És hora de treure les medalles als agents policials que han conculcat els drets humans. A tots, sense excepcions ».

Iñarritu recorda que el Govern espanyol ja va anunciar, dies després de la seva mort, la retirada a títol pòstum de les medalles concedides a el torturador Antonio González Pacheco, més conegut com 'Billy el Nen'. Un compromís que encara no ha complert. «Si Billy el Nen no mereixia cap condecoració per torturador, Rodríguez Galindo tampoc. Seguirà el mateix camí en aquesta ocasió o mirarà a una altra banda? », Pregunta Iñarritu. Per a això, el diputat de la coalició sobiranista basca ha presentat una petició a la Taula de Congrés perquè desclassifiqui i publiqui el full de serveis de Rodríguez Galindo que revela les condecoracions i tot l'historial de l'torturador a el front de la caserna de la Guàrdia Civil de Intxaurrondo, a Donostia. «Volem accedir a tots i cada un dels informes i expedients que es van realitzar per a lliurar les medalles a aquest membre de l'terrorisme d'l'Estat», explica.