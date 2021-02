Aquell cop d'estat del 23F

Avui fa quaranta anys del cop d'estat de Tejero, autocop que els va servir per rellançar la figura de Joan Carles I, i el començament de la regressió (entre altres, la LOAPA) dels pocs avenços que havia fet Catalunya.

Un grup nombrós d'antifranquistes ens trobàrem en un bar d'uns amics del carrer Carretes de Barcelona per ajudar en la defensa de la ciutat. Després d'uns intents d'aprovisioar-nos d'armes (intents fallits), vam decidir repartir-nos en cotxes per Barcelona per valorar la situació. Jo recordo que ens va tocar la zona nord de la ciutat. A a dins d'un cotxe amb en Digon i dos més ens vam quedar impressionats quan en arribar a la Meridiana amb Aragó vam observar una columna de vehicles militars, més de cinquanta, aturats, esperant ordres.

Segurament em faig pesat amb les referències al passat, però si no coneixem els fets del anys enrrere difícilment entendrem el present. Venim de anys de moltes injustícies, i crec que si no fen net, no podrem planificar el futur,

Quaranta anys del cop de estat. Aquella carabana de vehicles militars havia sortit de la caserna d'artilleria de Sant Andreu per subministrar de munició els canons del castell de Montjuïc.

No critico! Tampoc no donaré noms de polítics catalans compromesos que aquell dia van passar al altre costat dels Pirineus.