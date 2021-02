14-F

"L’Habitatge, un dret a conquerir"

Aquest matí la cap de llista Laia Estrada i el regidor a l’Ajuntament de Riudoms i número 11 de la llista Enric Jódar han explicat a Riudoms les propostes en matèria d’habitatge de la CUP per a les eleccions del 14 de febrer. La CUP farà del dret a l’habitatge un dels cavalls de batalla en el nou cicle polític que comença.

“La crisi causada per la COVID ha agreujat encara més les dificultats per accedir a un habitatge digne al nostre país”, ha explicat Laia Estrada. Dels 12.446 desnonaments van tenir lloc al Principat durant el 2019, 8.427 corresponen a desnonaments de lloguer. Només un 21% van ser execucions hipotecàries. “És necessari aturar els desnonaments, ampliar el parc d’habitatge públic començant per l’expropiació dels pisos buits en mans de fons voltor i bancs i regular el lloguer perquè no superi el 30% de la renda” ha posat Estrada com a eixos principals del programa de la CUP en matèria d’habitatge. “L’habitatge és una problemàtica real a Riudoms”, ha comentat Enric Jódar.

El regidor riudomenc ha explicat com els diversos governs municipals de l’òrbita de Convergència no han impulsat cap mesura en pro de l’habitatge, que sumades als despropòsits del govern espanyol i català, ens han dut a la situació actual. “No tenim encara un Pla d’Ordenació Urbanístic, ni un Pla d’Habitatge Local, ni tan sols un cens de pisos buits”, motius pels qual segons el regidor cupaire han portat a dificultats per accedir a l’habitatge a les joves riudomenques, a una degradació del nucli antic i a desastres com el de l’Hort del Coques, espai on s’ha fet la roda de premsa. Per últim, els dos candidats de la Candidatura d’Unitat Popular han insistit en que continuaran treballant des del Parlament i des dels municipis per garantir el dret a l’habitatge. “Com en totes les qüestions relacionades en millorar les condicions de vida de les catalanes, la nostra aposta en política social va lligada en culminar el procés d'independència”, han explicat.

Això és degut a que sistemàticament s’estan patint les injerencies de l'Estat Espanyol que boicoteja totes aquelles iniciatives per millorar el dia a dia de la població. En el cas de l'habitatge ho hem vist recentment quan el Tribunal Constitucional ha tombat el decret que obligava els bancs i grans tenidors a oferir un lloguer social a les persones desnonades o amb risc d'exclusió.