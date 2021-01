pel dret a Decidir

Toni Infante deixa la coordinació de Decidim!, la Plataforma pel dret a Decidir del País Valencià

Antoni Infante, fundador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, ha decidit deixar la coordinació de l'entitat per a promoure un canvi generacional. Decidim! està treballant per a fer un salt qualitatiu i quantitatiu per acostar-se a més sectors de la societat valenciana. Les eleccions per a un nou lideratge tindran lloc en l’assemblea general de Decidim!, el proper mes d’abril.

Infante ha declarat que “La societat valenciana està en constant canvi, i les entitats de la societat civil hem de canviar amb elles. Estic content i satisfet amb el treball i els èxits de Decidim!, especialment en haver posat el problema de l’infrafinançament, el deute odiós i l’espoli fiscal al centre del debat polític, per l’alliberament de l’AP-7, fita aconseguida ara fa un any, una campanya en la qual vam esmerçar molts esforços i, ara, amb l’impuls de la campanya Reciprocitat Ara, però estic segur que donant espai a nous lideratges, Decidim! n'eixirà reforçada”.

Infante també ha remarcat “la importància de poder comptar amb entitats de la societat civil, transversals, democràtiques i participatives, compromeses amb els interessos de la majoria social, sense caure en cap mena de dependència”.

Decidim! és una entitat creada a finals de 2013 per a defensar els drets civils, socials i polítics del poble valencià. Ha sigut cabdal per a posar en marxa la Crida pel Finançament Valencià que va espentar a tots els actors polítics i socials a posicionar-se sobre l’infrafinançament del País Valencià, la denúncia del model econòmic que ens ha empobrit com a país, l’alliberament dels peatges de l’AP7, i la necessària reciprocitat entre tots els mitjans de comunicació en la nostra llengua. Decidim! també ha estat al costat de les lluites per la vertebració i defensa del territori valencià, la sanitat pública, el moviment feminista, per les pensions públiques i dignes, contra l’autoritarisme i el feixisme, i ha impulsat campanyes de solidaritat amb el dret a decidir del poble català.

Decidim! va destacar durant els primers mesos de la pandèmia de la COVID19 amb els seus posicionaments en favor d'una resposta valenciana que tinguera en compte els interessos socials, econòmics i sanitaris de la majoria de la població.

L'entitat també manté una col·laboració estreta amb l’Assemblea Nacional Catalana i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, entitats germanes amb les quals integra la Confederació d’Entitats Sobiranistes.

Malgrat que deixe la coordinació de la Plataforma pel Dret a Decidir, Antoni Infante, militant, inconformista, articulista i compromés amb el nostre poble, continuarà al capdavant de la campanya per la reciprocitat dels mitjans de comunicació en valencià.