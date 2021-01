14-F

La CUP vol portar la veu de les comarques del Camp i les Terres de l'Ebre al Parlament

L’actual regidora de la CUP, Laia Estrada, ha explicat que volen portar la veu de les comarques del territori al Parlament ja que “sembla que les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona siguem l’abocador dels Països Catalans i el Baix Penedès és la comarca amb més atur de tot Catalunya”. Estrada ha afirmat que la CUP és “qui podem impugnar el model de “desallorrismo” franquista que tenim al nostre territori i impulsar un canvi de desenvolupament econòmic que garanteixi un futur digne”.

La formació independentista vol iniciar un nou cicle i fa una crida a respondre a la repressió, a la submissió als grans interessos econòmics, a un Estat “antidemocràtic que empresona i a uns governs que no donen resposta a les aspiracions col·lectives del nostre poble”, malgrat “la imposició dels tribunals, les condicions adverses i les disputes partidistes”. La CUP proposa un nou cicle per guanyar l’autodeterminació i la independència, “per guanyar un nou país que no deixi ningú enrere”. En paraules del diputat Carles Riera “iniciar un nou cicle per guanyar la Renda Bàsica Universal per tothom, perquè pagar el lloguer no sigui un impossible, per guanyar una farmacèutica i una sanitat 100% públiques que ens mereixem i que s’estan venent”.

Per últim, Riera ha recordat que la CUP va ser la primera formació que va exigir posposar eleccions del 14F i ha criticat tant al govern espanyol i l’aparell judicial “que ens imposa les eleccions”, com al govern de la Generalitat “ja que són els responsables de no haver controlat la segona onada que ens ha dut a la situació actual”. En aquest sentit, les cupaires han anunciat que han replantejat el format de campanya electoral en consonància aquest context i faran conèixer el seu programa “a través d’accions comunicatives i actes de campanya telemàtics”.