luita institucional

La CUP Reus celebra haver forçat el govern amb la continuïtat del Mercat del Carrilet i confirma que “no hi havien motius reals per tancar-lo”

Després que el govern de Reus fes públic que el Mercat del Carrilet continuarà obert fins al 2024 com a resposta al context de pandèmia, la Candidatura d’Unitat Popular referma la idea que “no hi havia motius reals per tancar-lo”. Segons la formació, les pressions que la CUP, les paradistes i la ciutadania ha exercit durant tot aquest temps “han donat el seu fruit”. Igualment, els anticapitalistes asseguren que continuaran atentes a les futures accions del govern en aquest espai.

Concretament, la regidora Mònica Pàmies qüestiona que la proposta s’hagi fet per calmar els ànims a les portes de la campanya electoral i recorda que el 2024 queda fora del mandat de l’actual govern municipal. Mariona Quadrada, membre de l’Assemblea de la CUP a Reus, també ha emfatitzat que continuaran fiscalitzant el govern per aturar el greuge comparatiu amb el Mercat Central, entre altres coses.

Pel que fa al projecte urbanístic que l’Ajuntament vol executar a la zona sud de la ciutat, els cupaires volen participar en la proposta per vetllar que es tracti d’un procés participatiu per a tota la ciutadania, evitar la privatització de la zona i no s’exclogui els residents. Respecte a aquest últim punt, la regidora Mònica Pàmies alerta del risc de gentifricació, que podria significar l’exclusió de les veïnes per un augment del preu de l’habitatge a la zona.

Finalment, Pàmies ha valorat les contínues reivindicacions de les paradistes del Mercat del Carrilet i afegeix que són un exemple de lluita ciutadana per fer canviar les accions del govern