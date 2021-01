14-F

La CUP proposa ajornar les eleccions per responsabilitat sanitària

La candidatura exigirà als partits i al Govern que s'acordi l'aplaçament immediat i urgent de les eleccions i es duguin a terme mesures efectives per frenar els contagis.

La candidata per la CUP-UNCPG Dolors Sabater va avançar ahir al Més 324 que la formació proposa l’ajornament immediat i urgent de les eleccions davant l’emergència sanitària “per responsabilitat” davant l'augment dels contagis i que així ho traslladaria a a partits i al Govern abans de les reunions que se celebraran aquest dijous i divendres. Aquest ajornament és una decisió que hauria de formar part d'un pack de mesures més ampli per fer front a la COVID-19 des d'una perspectiva sanitària i socioeconòmica que inclogui l'aturada de les activitats no essencials.

La CUP considera que l’aplaçament de les eleccions ha de respondre únicament a criteris objectius i en cap cas a criteris partidistes i que el primer és preservar la seguretat i la salut de les persones. “La CUP és la primera interessada en celebrar aquestes eleccions, ja que el desgavell en la gestió econòmica i sanitària de l’actual Govern és insostenible. Però ara no és hora de mirar en clau partidista i electoralista”, ha assegurat Dolors Sabater al Més 324 i és per aquest motiu, que la candidata ha anunciat que exigirien als partits que “deixessin de fer càlculs electorals” i posessin el dret a la salut de la població per davant, acordant l’ajornament de la data de la comtessa electoral.

En aquest sentit, la formació anticapitalista critica que aquesta situació és en gran part fruït de la mala gestió que l’actual Govern, format per JxCat i ERC, ha estat fent de la crisi d’emergència sanitària i reivindiquen que només ajornant les eleccions no se solucionarà el problema en termes sanitaris, socials i econòmics. És per això que exigeixen que es prenguin decisions dràstiques per garantir els drets de la població i en la gestió de la pandèmia i plantegen una nova aturada de les activitats no essencials, acompanyada d'un pla de xoc social i econòmic.