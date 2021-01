La CUP proposa a la Diputació de Girona que insti a la Generalitat a tenir en compte la diversitat del territori en lanàlisi i les mesures de prevenció

Segons la formació, les darreres restriccions per frenar l’augment de la Covid que la Generalitat de Catalunya ha executat són, una vegada més, del tot urbanocentristes i no tenen en compte la realitat d’una gran part del país. Les zones rurals, amb molta menys població, han d’acceptar mesures que són absolutament desproporcionades per la realitat que tenen.

A Comarques Gironines, amb 221 municipis, 87, que representen un 39%, són micropobles, és a dir, tenen menys de 500 habitants. Aquests municipis es caracteritzen per tenir una densitat de població molt baixa i una manca de serveis bàsics. Això fa que funcionin amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva vida quotidiana necessàriament ho han de fer connectats i relacionant-se amb els serveis i les persones de les capitals comarcals i dels pobles que els són propers: abastiment de productes a botigues o mercats no sedentaris, activitats culturals, serveis sanitaris, bancaris, etc. No fer-ho així, té greus afectacions socioeconòmiques i del dia a dia. Així, el confinament municipal la ciutadania d’aquests municipis a haver d’estar contínuament justificant-se per satisfer necessitats bàsiques.

Per això són moltes les veus arreu del país i també a comarques gironines que reclamen que tant en l’anàlisi de les dades com en les propostes de mesures que es van concretant es tingui en compte la diversitat del territori i concretament la realitat dels pobles petits i micropobles.

És en aquest sentit que la CUP ha presentat una moció en què demana a la Diputació de Girona que insti als departaments de Salut i Interior del govern de la Generalitat d’una banda a aplicar les mesures anti covid-19 tenint en compte les diferents realitats territorials, reflexades sobretot amb la densitat demogràfica, els lligams socio-econòmics i les diverses situacions sanitàries. I de l’altra, que incorpori la mirada de la diversitat territorial en l’anàlisi i interpretació de les dades de la Covid19, utilitzant indicadors que s’aproximin més a les realitats de baixa densitat poblacional i incloent un/a representant dels micropobles al comitè tècnic del Pla d'actuació PROCICAT activat per la Covid19.