Ensenyament

L’STEI Intersindical reclama un calendari de vacunació contra la Covid per al col·lectiu docent a les Illes

L’STEI Intersindical, a la sessió de la Paritària de Seguretat i Salut dels docents del passat 15 de gener, va proposar a la Direcció General de Salut i a la Conselleria d’Educació que el col·lectiu docent fos inclòs dins qualque grup preferent de vacunació. En aquests moments s’està pendent de resposta per part de les dues Administracions.

El sistema educatiu és actualment un servei essencial atès que no hi ha cap altra mesura de conciliació familiar i laboral efectiva i, si no es decreta un confinament total, no es pot tancar l’escola sota el perill de paralitzar l’economia. Hores d’ara tampoc no tenim cap notícia de la Mesa de Diàleg Social, que havia de proposar mesures efectives de conciliació.

Durant aquest temps de pandèmia Covid, s’ha pogut comprovar que si les escoles romanen tancades, l’economia no pot anar. Suposa una paralització d’un impacte important i que fa ferida, i resulta difícil de guarir pel nostre sistema econòmic. El sindicat veu amb preocupació quines mesures adopten els països veïnats, com per exemple Portugal que ha optat per un tancament de les escoles, per evitar que la Covid campi més ampla que durant el 2020.

Vist que el ritme de vacunació és més lent del que estava previst, l’STEI Intersindical reclama un calendari de vacunació per a tot el col·lectiu docent que està a primera línia com molts altres professionals, impartint coneixements, fent tasques de prevenció i sanitàries, per mantenir a retxa la Covid fora de les aules.

Els responsables sanitaris i educatius haurien de valorar la tasca tan important que fa el col·lectiu docent per mantenir oberts els centres i així fer que l’economia vagi una mica millor.