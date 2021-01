Pas barrat

Continuen tancades algunes carreteres secundàries que donen accés al nord de l'Albera

Sota l'argument de l'amenaça terrorista

Fa 10 dies que amb l’argument de la lluita contra el terrorisme, la prefectura de Catalunya Nord va tancar diversos passos secundaris entre Catalunya Nord i Sud. Es tracta del Coll de Banyuls, Coll de Costoja, Coll de la Manrella, Camí d’Aja, entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà i finalment la carretera entre la Vinyola i Enveig. Forma part de les mesures per prevenir l’amenaça terrorista i lluitar contra la immigració clandestina, segons informa Ràdio Arrels.

Al voltant d'aquesta situació, Raimon Sala és historiador i viu al Vallespir, ha remarcat a l'emissora nord-catalana que "aquest tancament de passos secundaris ha sorprès tothom, explica també que els veïns d'aquests eixos remarquen que a les nits hi ha "molt carruatge". Amb el Raimon Sala evoquen al llarg de la història amb el contraban o encara la possibilitat de refugiar-se d'un costat o de l'altre.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">La Gi-503 entre Tapis i Costoja està tallada per blocs de formigó. França ha tancat vies secundàries frontereres com aquesta per l’amenaça terrorista. A Maçanet de Cabrenys lamenten la falta d’informació els preocupa l’afectació que tindran comerços i restaurants.<a href="https://twitter.com/AjuntaMacanetC?ref_src=twsrc%5Etfw">@AjuntaMacanetC</a> <a href="https://t.co/eeOCrLtiEJ">pic.twitter.com/eeOCrLtiEJ</a></p>— Marta Martín Riera (@MartnRiera) <a href="https://twitter.com/MartnRiera/status/1350780399333617666?ref_src=twsrc%5Etfw">January 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>