Diada de Malorca

L'ASM crida a participar a la Cadena Humana per l'Autodeterminació

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet una crida la ciutadania a participar a la cadena humana per l'autodeterminació que es durà a terme el proper diumenge, 27 de desembre, a les 12 del migdia, amb motiu de la Diada de Mallorca. La cadena tindrà lloc a la murada de Palma i es prendran mesures per mantenir la distància de seguretat entre els participants.

La desinversió estatal a les Balears, tot i ser la comunitat autònoma més castigada per la crisi sanitària, se sumarà l'any que ve a l'espoliació fiscal sistemàtica de l'Estat espanyol, que suposa el 14,20% del PIB balear, segons reconeix el Ministerio de Hacienda, xifra sense parangó a tota Europa. Tot plegat confirma que Espanya no té remei, governi qui governi, i que l'única solució per superar la crisi i combatre l'atur i el tancament d'empreses és el dret a decidir i la constitució d'un Estat propi. Així mateix, les reiterades agressions als catalanoparlants, el retrocés del català a l'escola i la substitució lingüística impulsada per l'Estat espanyol demostren que no hi ha altra via per a la supervivència de la llengua pròpia de Mallorca que la descolonització i la independència.

"Tots els mallorquins i mallorquines que vulguin plantar cara en defensa de l'autogovern, el dret a decidir, l'economia, la justícia social, la llengua i la identitat de la nostra terra, estan convidats a manifestar-se amb nosaltres el proper diumenge".