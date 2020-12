Covid-19

Es constitueix la taula de treball interdepartamental de l’àmbit de la cultura impulsada per la CUP-CC al ple de política general

Avui s’ha constituït la taula de treball interdepartamental del sector cultural impulsada per la CUP Crida Constituent a través d’una proposta de resolució aprovada a l’últim ple de política general per totes les forces parlamentàries. L’objectiu de la taula, on hi participen treballadors i treballadores dels diferents sectors culturals, és consensuar les polítiques públiques per fer front a la greu crisi que pateix el sector per motius estructurals i que s’ha agreujat amb la crisi de la Covid-19.

Durant la reunió d’avui, la diputada Natàlia Sánchez ha manifestat la situació de precarietat i intermitència amb què ja es trobaven les treballadores de l’àmbit de la cultura abans de la pandèmia i que les mesures de restricció de la interacció social han augmentat. En aquest sentit han emplaçat a la resta d’actors a eradicar les males pràctiques en relació a la contractació d’artistes des de les administracions públiques i privades. També ha posat sobre la taula la necessitat que les institucions entenguin la cultura com un dret essencial i per tant, dissenyar de forma prioritària una estratègia per garantir que la cultura pugui mantenir la seva activitat malgrat les restriccions derivades de la crisi sanitària.

Finalment, la CUP-CC ha criticat que la conselleria de Cultura hagi estat intermitent durant aquesta legislatura i que en tres anys hi hagi hagut tres consellers diferents, fet que evidencia que no ha estat una prioritat per l’actual Govern de JxCat i ERC.