Ensenyament

Concentració en contra de la convocatòria d’oposicions de Tècniques Especialistes en Educació Infantil

Aquest dilluns a les 11.30h davant del del Departament d’Educació (Via Augusta 202, Barcelona)

Les treballadores Interines de Catalunya en Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEI) han convocat una concentració aquest dilluns davant del Departament d'Educació a les 11.30h per que aturi indefinidament el procés d’oposició fins que es trobi una solució justa per a totes les treballadores interines en abús de la temporalitat. Consideren que La justícia per aquestes treballadores no és fer un examen eliminatori".

Manifest de la concentració en contra de la convocatòria d’oposicions

Fa més de 15 anys que les Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEI) treballem a les aules de P3 de les escoles públiques del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. I ara, per solucionar l’alta taxa de temporalitat del nostre col·lectiu (99%) es convoca un concurs oposició contradient la sentència del TJUE del 19 de març que diu explícitament que les oposicions no són solució per a totes les persones que estan en abús de la temporalitat.

Volem que el Departament d’Educació valori la nostra experiència i que no menystingui la nostra professionalitat. Considerem que aquesta convocatòria ens obre la porta a l’exclusió laboral donat que la majoria de nosaltres som dones amb edats compreses entre els 45 i 55 anys. A més a més, de voler-la dur a terme en temps de pandèmia amb tota la càrrega emocional que això comporta. Estem fent front a situacions complicades a l’escola i a nivell personal. Per tot això manifestem que no és un reconeixement just a tota la feina que hem fet durant tots aquests anys a les aules de P3.

Si actualment som 883 TEEI a Catalunya, perquè el Departament d’Educació només convoca 376 places PESCO amb voluntat d’una estabilització encoberta? El sistema educatiu actual necessita arribar a les 1.800 places per cobrir una TEEI a cada aula de P3. Així que, hi ha capacitat per estabilitzar a les que actualment estem en frau de llei i convocar oposicions per a cobrir els llocs de treball restants. Cal estabilitzar les persones i no pas els llocs de treball!

Volem demanar als màxims responsables d’Educació i de l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya que paralitzin l’oferta d’ocupació pública de TEEI fins que es resolgui el tema de l’abús de la temporalitat. Hi ha vàries iniciatives en marxa tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya. S’està tramitant al Congrés una reforma de l’EBEP (Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural) en la qual s’afegeix una disposició transitòria per a establir un torn especial d’accés als cossos, escales i categories que no hagin estat objecte d’una oferta d’ocupació pública amb posterioritat al 1 de gener del 2010.

A més a més, al Parlament de Catalunya s’ha aprovat per unanimitat el tràmit d’una proposició de llei per a l'estabilització del personal interí en abús de la temporalitat presentada pel Grup Parlamentari CUP-CC. Tenim coneixement que el Departament d’Educació ha incorporat centres de titularitat concertada a la xarxa pública i els docents i treballadors d’aquestes escoles s’han absorbit com a “personal a extinguir”, personal que tindrà un contracte indefinit fins a la seva jubilació amb l’administració, sense passar cap procés d’oposició.

També amb RESOLUCIÓ ENS/283/2012, de 3 de febrer, es va regular el procediment d'adjudicació de destinacions definitives i mobilitat per al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Educació i amb efectes d’1 de setembre de 2012 es va assignar destinació amb caràcter definitiu amb contracte indefinit no fix a tots els professors de religió que ocupaven una vacant el juny del 2007 i, alhora, es van establir les bases per regular els futurs procediments de mobilitat d’aquest col·lectiu.

Per tant, amb voluntat política es pot trobar una solució per estabilitzar les TEEI, que no consisteix en l’execució d’una oposició basada en un sistema obsolet de mesura de coneixements teòrics. En quant, les TEEI portem més de 13 anys duent a la pràctica tots els nostres coneixements sobre educació i infants de P3. Sr. Bargalló què els hi dirà a les famílies? Que les TEEI que s’han fet càrrec dels seus infants fins ara, han de demostrar la seva vàlua i capacitat després d’haver estat amb ells any rere any? Per tot això exigim al Departament d’Educació que aturi indefinidament el procés d’oposició de TEEI fins que es trobi una solució justa per a totes les treballadores interines en abús de la temporalitat.

La justícia per aquestes treballadores no és fer un examen eliminatori. Prou abusos de l’administració cap a les seves treballadores! Vostès han creat el problema, no carreguin ara la seva irresponsabilitat sobre nosaltres! Qui crea el problema és qui l’ha de solucionar! No més precarietat cap a les TEEI! Les TEEI diem PROU! AQUESTA OPOSICIÓ NO ÉS LA SOLUCIÓ!