Qui pagarà tota la factura del Projecte Castor? 13 anys socialitzant pèrdues d’un projecte fallit.

El dijous el Tribunal Suprem va ordenar a l’Estat espanyol pagar als bancs Santander, CaixaBank i Bankia els 1.350 milions d'euros que aquestos van avançar al 2014 per a compensar, davant la cancel·lació del projecte Castor, a Escal UGS propietat de Florentino Pérez.

El mecanisme que es va habilitar per retornar els diners als bancs va ser mitjançant la factura de gas dels consumidors, 80 milions anuals durant trenta anys (Fem números: 80x30=2400 milions d’euros). El Tribunal Constitucional ho va invalidar al desembre de 2017 i l’estat espanyol va deixar de pagar als bancs.

A l’abril de 2018 els tres bancs presenten una reclamació davant el Tribunal Suprem on sol·liciten que l’Estat procedeixi a la devolució dels 1.350 milions d’euros. En cap moment, aquesta reclamació es va dirigir a l’empresa propietat de Florentino Pérez. La sentència del Tribunal Suprem a aquesta reclamació és que sigui l’estat espanyol i, per tant, tota la ciutadania qui pague. Quan ens retornaran els bancs els diners del rescat bancari arran de la crisi de la bombolla immobiliària del 2008?

La CUP Alcanar – les Cases creiem que és incomprensible que es segueixin socialitzant les pèrdues d’aquest projecte fallit. El Castor no va suposar cap risc per les empreses que el van tirar endavant i, amb la complicitat del polítics de torn, el senyor Florentino Pérez es va assegurar que l’estat, o segueix la ciutadania, pagues tota la factura del castor.

Al costat contrari de la balança veiem com en l'actual context de crisi social i econòmica, augmentada arran de la pandèmia de la COVID-19, no s’estan garantint els drets bàsics de la ciutadania: famílies desnonades per no poder pagar el lloguer o la hipoteca, talls de subministraments bàsics per no poder pagar les factures, ERTOs, acomiadaments, CAPs i hospitals saturats, centres escolars on no s’han disminuït les ràtios, autònoms i petites empreses baixant la persiana,... Ara més que mai la prioritat dels governs ha de ser destinar recursos a sectors essencials com son l’educació i la sanitat, a més, de garantir una vida digna de ser viscuda per a totes les persones.

Des del centre dels Països Catalans continuem donant tot el nostre suport a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia que porten des del 2007 lluitant contra este projecte i exigim la depuració de les responsabilitats polítiques i el desmantellament de les plataformes terrestre i marítima.