Casals i Ateneus

Manifestació a la Vila de Gràcia en suport al Casal Popular Tres Lliris

Sota el lema: “És el primer avís: nosaltres no marxarem d’aquí”, més de 300 persones s’han manifestat pels carrers de Gràcia en suport al Casal Popular Tres Lliris per denunciar que l’Ajuntament ha dictat una ordre de cessament de l’activitat. La protesta s’ha iniciat a les portes del local, ubicat al carrer de Nil Fabra, 23, i ha arribat fins a la Plaça de la Vila de Gràcia, on han llegit un manifest.

Fa cinc anys que es va ocupar l'espai, però el 2017 l’Associació de Joves de Gràcia i el consistori van signar un contracte de cessió d’ús. Segons l’Ajuntament, van establir tres condicions: que l’activitat impliqués un retorn al barri, que garantís la convivència veïnal i que legalitzessin l’activitat sol·licitant una llicència.

Ara bé, els joves neguen que la tramitació de la llicència estigués sobre la taula com una condició per mantenir l’espai i denuncia que l’Ajuntament els “imposa tuteles per limitar la capacitat d’autoorganització i creació del poder popular i juvenil”.