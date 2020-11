Català a l'escola

La nova llei d'educació esperona Ensenyament a intervenir als patis, menjadors i activitats extraescolars per reforçar el català en aquests espais

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous el dictamen de modificació de la Llei Orgànica d’Educació, que esmena la llei amb qüestions relacionades amb l’ús de les llengües oficials a les aules de tot l’estat espanyol., de manera que es retorna als governs autonòmics la competència de decidir les llengües vehiculars dels sistemes educatius, fet que va quedar amenaçat amb la Llei Wert de l’any 2013. Tot i això, els tribunals encara tenen marge per a interpretacions interessades de lleis com la mateixa Constitució espanyola, fet que podria continuar obstaculitzant la consecució d’un sistema educatiu plenament normalitzat en català arreu del domini lingüístic.i que els centres “adoptaran les mesures necessàries per compensar les carències que hi pugui haver en qualsevol de les llengües”.Tenint en compte que la majoria d’alumnes del sistema educatiu acaba l’escolarització amb dèficits i insuficiències competencials en l’expressió escrita i, sobretot, oral en català,. Aquestes deficiències podrien estar vinculades al fet que no s’exerciten les competències orals al mateix nivell que les escrites. Per tant, per resoldre aquesta anomaliaPer a l’ONG del català, aquest nou text permetria treballar aquests aspectes també fora de les hores estrictament lectives i a les aules, com podria ser. És a dir, cal que els alumnes disposin d’ambients reals de pràctica de l’oralitat de la llengua catalana, perquè faria augmentar la confiança dels alumnes per fer-lo servir.Cal tenir en compte que, l’expressió escrita en català dels alumnes que acaben l’ESO és molt millorable:. Només un 16% se situava en un nivell alt. A més, segons l’estudi de patis que la Plataforma per la Llengua va publicar el 2019 , enfront del 35% de la primària.A les, amb xifres de sisè de primària,”.Al, si bé no hi ha publicacions recents sobre competència al sistema educatiu, la darrera enquesta de coneixement del valencià (2015) ja mostrava que, tot i que els joves (15-24 anys) són el grup amb més competència en català,