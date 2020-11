BCNWorld

La CUP Tarragona portarà a Antifrau la compra per 120M€ de terrenys de La Caixa per part de la Generalitat

La Candidatura d’Unitat Popular anuncia que presentarà una denúncia a l’Oficina d’Antifrau per la compra per 120M€ dels terrenys propietat de La Caixa. En aquest sentit, les cupaires recorden que aquest projecte “neix de pràctiques poc ètiques que l’han acompanyat en tot moment” i s’ha vist accentuades amb situació de crisi econòmica actual arran de la COVID-19.

Les CUP del Camp de Tarragona exigeixen que es desisteixi definitivament del projecte BCNWorld i afirmen que aquest és nociu pel territori. Ha estat en una roda de premsa aquest matí al Parlament de Catalunya on la regidora de l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, en nom de les CUP del Camp ha exposat que “no hi ha cap fonament per afirmar que el macro projecte del de BCNWorld, ara Hard Rock, tingui un interès públic”. La regidora cupaire ha criticat el projecte “que alimenta la precarietat laboral, la ludopatia i basat en un model turístic obsolet”. A més, Estrada qualifica de “temeritat” que el Hard Rock es vulgui construir a 500m del Complex Petroquímic més gran del sud d’Europa.

En aquest sentit, les CUP del Camp han explicat que els diferents Grups Municipals de la formació anticapitalista al territori estan presentant mocions per tal que els seus respectius ajuntaments i consells comarcals instin a la Generalitat a revocar l’acord per a l’adquisició dels terrenys de la Caixa i, alhora, mostrin l’oposició pública al pla director urbanístic del CRT de Vila-Seca i Salou. A més, les regidores del Camp han anunciat l’inici d’una campanya sota el lema “La Caixa sempre guanya” arreu del Camp per aturar el projecte, així com donar suport a la plataforma Aturem BCNWorld i a les mobilitzacions previstes.