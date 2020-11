Impostos

El veïnat de Begues crea una plataforma ciutadana per denunciar la pujada d’impostos i taxes

Veïnes i veïns de Begues impulsen la plataforma Àgora Begues, per aturar la pujada d’impostos i taxes aprovada pel govern municipal de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig.

El passat dimecres 14 d’octubre l’equip de govern va aprovar inicialment les ordenances fiscals 2021, amb el vot en contra de tots els grups a l’oposició (ERC, PSC, CUP, Ciutadans i Comuns) que demanaven congelar taxes i impostos. En concret pugen l’IBI un 6.25%, la taxa d’escombraries un 7.5%, la de clavegueram un 9.5%, un 19.6% per tenir un gual i moltes altres taxes un 4.9%, entre elles la taxa de serveis del cementiri.

La plataforma ciutadana Àgora Begues ha recollit en menys d’una setmana gairebé 700 signatures demanant la congelació de taxes i impostos, mitjançant una petició change.org dirigida a l’alcaldia. També reclama que s’organitzi una jornada participativa per explicar a la ciutadania les ordenances fiscals abans de dur-les al Ple. A més ha redactat un prec pel proper Ple, dimecres 28, al que han donat suport totes les forces polítiques a l’oposició.

Àgora Begues considera que davant la crisi sanitària i econòmica que la ciutadania està patint, amb un gran nombre de persones amb ERTO, sense feina, endeutades o aturades, negocis tancats que encara estan pagant impostos ajornats amb molta incertesa perquè no saben si hauran de tancar definitivament, és més necessari que mai que els ajuntaments incorporin mesures socials per ajudar a les persones i redueixin la pressió fiscal dirigint els recursos a les necessitat urgents. Donat que l’alcaldessa fa 10 anys que no vol aplicar tarifes socials, defensen que la única opció possible passa per congelar els impostos i taxes pel 2021, ajornar les despeses i projectes que no siguin imprescindibles i posar per davant de tot a les persones.

Àgora Begues també recorda que “els i les beguetanes som bons pagadors i que l’any passat no ens vam queixar tot i que l’IBI va augmentar un 6.67%, el clavegueram un 9.5%, la recollida d’escombraries un 6%, els guals un 14.9% i els serveis de cementiri un 4.9%.” però aquest any sincerament no podem assumir-ho i tampoc ens sembla bé. La plataforma neix amb un propòsit clar però espera tenir un recorregut molt més ampli, sempre al costat de la ciutadania.