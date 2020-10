Euskal Herria

Unes 600 persones despleguen un mosaic a Donostia per exigir la fi de la dispresió dels presoners bascos

A la platja de la Conxa de Donostia s'ha elaborat un gran mosaic de "Resolució" per advertir al voltant de 600 ciutadans bascos que les excepcionals polítiques penitenciàries imposades per París i Madrid no tenen "cap sentit" i que les petites mesures adoptades no són suficients per normalitzar la situació. L'acte ha estat convocat per la plataforma antirepressiva SARE. (llegiu el manifest)

Aquesta mobilització, que va tenir lloc poc després de la mort de l’expresoner Asier Agina, ha estat recordada per un jove de Durango. Com va dir Garbiñe Aranburu, secretària general de LAB, "no va ser una casualitat, sinó el resultat d'una política penitenciària excepcional".

Inicialment, la dinàmica a favor dels drets dels presos bascos es va denominar mosaic gegant, però conscients de l'aparició alarmant del covid-19, els organitzadors van decidir adaptar la mobilització . Així, la concentració es va limitar a 600 persones per expressar un ferm rebuig "fort" a la dispersió imposada pels governs de Madrid i París.