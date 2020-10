Clavagueres policials

Poble Lliure, víctima de la trama de suplantació d'identitat digital

La formació exigeix la democratització del Cos de Mossos d’Esquadra i depurar-ne les pràctiques, unitats i comandaments autoritaris. Les organitzacions afectades a part de Poble Lliure segons el setmanari La Directa són La Forja, la CUP, Arran, Endavant, l’Ateneu La Base, el Sindicat de Llogueteres i Vilaweb.

La Directa ha destapat una trama d’espionatge per a accedir a documents interns, organigrames i d’altra informació a través de correus amb adreces suplantades. Les organitzacions afectades a part de Poble Lliure segons el mitjà són La Forja, la CUP, Arran, Endavant, l’Ateneu La Base, el Sindicat de Llogueteres i Vilaweb.

Aquesta trama d’espionatge es va fer passar per Poble Lliure mitjançant un correu electrònic fals per a demanar a La Forja les seves ponències polítiques. Quan ho van saber van posar en marxar mecanismes de seguretat informàtica.

Gràcies al núvol fictici que va crear l’organització juvenil La Forja, que ha funcionat com a esquer, s’han pogut enregistrar totes les dades de connexió dels talps digitals: proveidor d’internet, adreces IP, navegadors, dispositius, hores i dates.

Davant d’aquests fets qualificats de gravíssims, Poble Lliure constata que l’actua Cos dels Mossos d’Esquadra no és una policia democràtica, ans al contrari, forma part de les forces d’ocupació i pretén criminalitzar l’independentisme.

Per a la formació, el Govern de la Generalitat té l’obligació d’obrir una investigació interna i depurar responsabilitats. Si no és així, Poble Lliure denunciarà els responsables d’aquesta permissivitat. Un fet com aquest no mereix equidistància. També puntualitza que "el poble català mereix un Govern que posi fi a les pràctiques delictives i antidemocràtiques del Cos de Mossos d’Esquadra. JxCat i ERC no tenen la valentia de solucionar aquest problema estructural".