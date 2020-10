Antimilitarisme

Més de 50 organitzacions reclamen al Govern espanyol destinar els més de 13 mil milions d'euros previstos per a armament a inversió eco-social

El Govern espanyol té previst posar en marxa nous programes especials d'armaments per 13.356.000 d'euros des d'aquest any fins al 2032. Per això, 59 organitzacions de la societat civil han remès a Govern espanyol i als diputats al Congrés una petició per reorientar la "enorme despesa militar a inversió eco-social i amb perspectiva de gènere, especialment en favor de les persones i poblacions en situació de més vulnerabilitat". En xarxes socials, la petició s'ha difós amb el hashtag #ArmasOSalud.

En aquesta carta, la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) i nombroses organitzacions de la societat civil manifesten: "observem amb preocupació aquesta enorme i irracional despesa en armaments, en un moment en què una profunda crisi econòmica i social colpeja el món i el nostre país. Precisament ara, quan la pandèmia ha posat en evidència les mancances de la nostra sanitat pública i el nostre sistema educatiu, víctimes, al costat de molts serveis públics que sostenen l'Estat de benestar a Espanya, de les retallades a les quals van ser sotmesos després de la crisi de 2008". Les entitats signants defensen que, en plena pandèmia, es necessita "mobilitzar quantiosos recursos públics per abordar els canvis i transformacions profundes que el nostre país necessita perquè la població pugui cobrir les seves necessitats bàsiques, superar la pèrdua d'ocupació i reactivar l'economia productiva garantint drets laborals".

Entre les despeses previstes en armament, destaquen més de 4.000 milions d'euros en cinc fragates F-110 o 2.100 milions d'euros en 248 blindats 8x8 Dragón. Les organitzacions socials promotores d'aquesta petició manifesten que consideren "totalment inapropiada la ingent despesa militar existent avui a Espanya, que ronda ja els 20.000 milions d'euros anuals (10.199.000 d'euros directes per al Ministeri de Defensa i altres 9.800 restants repartits en diversos ministeris), així com el pla per finançar els nous programes d'armament ja esmentats". A la carta, defensen que "la seguretat que més necessita la ciutadania és la que proporcionen les polítiques públiques en sanitat, educació, protecció de l'ocupació, accés a l'estatus de ciutadania plena, prevenció de violència de gènere, justícia amb perspectiva feminista, accés a l'habitatge i altres serveis socials i protecció i promoció de la biodiversitat" i conviden a fer de la gestió de la pandèmia "una oportunitat per posar al centre les polítiques de seguretat des de la perspectiva de les necessitats de la població, partint del reconeixement de la vulnerabilitat humana, de la interdependència entre éssers humans i amb el planeta, i de la posada en valor de les cures".

Podeu consultar i descarregar el text complet de la petició aquí.