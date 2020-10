Universitats

Les assemblees de facultat ocupen el Departament d’Empresa i Coneixement per denunciar la Crisi Educativa

Aquest dilluns, en el marc de la vaga del proper dimecres 21, les assemblees de facultat han ocupat el Departament d’Empresa i Coneixement per denunciar la Crisi Educativa. Les assemblees han assenyalat al departament i la Generalitat de Catalunya com a culpables de la crisi.

Un cop més s’ha denunciat que la Crisi Educativa és un fenomen estructural agreujat per la pandèmia. La portaveu de les assemblees en un comunicat ha denunciat els preus elevats de les matrícules, les pràctiques no remunerades, els preus abusius dels màsters, la necessitat de treballar per poder-se pagar els estudis, la falta de recursos al sistema universitari públic, etc. També s’ha denunciat la presència d’empreses privades als òrgans de govern universitaris, com pot ser el Consell Social.

Aquest matí les assemblees han fet una crida a “seguir lluitant per fer de la universitat pública una institució gratuïta i de qualitat” i a la unió de la comunitat universitària de cara a la vaga.