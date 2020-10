lluita institucional

La CUP Tarragona vol que totes les entitats tinguin accés als recursos que ofereix l’Ajuntament

Aquests dies s’estan concedint ajudes i subvencions a entitats tarragonines i la CUP recorda la importància de garantir que la informació sobre totes aquestes subvencions “arribi a tots els col·lectius i entitats de la ciutat”, doncs actualment moltes d’elles desconeixen aquestes ajudes i com obtenir-les. Les cupaires exposen que l’Ajuntament té diferents línies de subvencions, entre les quals s’hi podrien acollir les entitats en funció de la seva tipologia, ja siguin esportives, culturals, cooperació, etc. Per la CUP, el problema és que “sovint aquesta informació no arriba a tots els col·lectius, ja que la difusió que se’n fa és limitada i només s’informa un cop s’ha obert el període per tramitar les sol·licituds”. La formació independentista apunta que sovint només reben aquesta informació aquelles entitats que anteriorment ja han rebut les subvencions.

Per aquest motiu, les anticapitalistes demanen que la web de l’Ajuntament hi hagi un apartat permanent adreçat a les entitats de la ciutat, en el qual s’informi dels recursos i ajudes a les quals aquestes poden optar. A més, proposen que a l’apartat destinat a les subvencions hi hagi un calendari d’aquestes i el llistat de les darreres ajudes atorgades i les entitats subvencionades. En aquest mateix apartat també s’hi hauria de fer difusió dels materials que poden sol·licitar, així com dels espais que es cedeixen des del consistori i les condicions.

Això està relacionat amb la moció presentada per la CUP el passat novembre de 2019, molt similar a una altra que també es va aprovar el mandat anterior, en la qual s’acordava la col·laboració de l’Ajuntament amb les entitats mitjançant la cessió gratuïta de material i l’oferiment de recursos de suport. En aquest sentit, les cupaires recorden que a principis d’any es va dur a terme un modificatiu de crèdit de 10.000€ per adquirir taules i cadires que després es poguessin cedir a les entitats i reclamen al conseller Pinedo, responsable de l’àrea, que posi en marxa la cessió gratuïta d’aquest material als col·lectius.