català

L'ASM acusa Armengol de planificar la mort lenta de la llengua pròpia de Mallorca

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa la secretària general del PSIB-PSOE i actual presidenta del Govern balear, Francina Armengol, de planificar la mort lenta del català, la llengua pròpia de Mallorca i les Illes Balears.

Al retrocés de la nostra llengua dins el sistema educatiu, un fet incontestable que afecta des de l'escola fins a la universitat i amb casos extrems com a Eivissa, s'hi afegeix la marginació sistemàtica a Sanitat, on la retolació, les comunicacions i l'atenció al pacient es fan molt majoritàriament en castellà, quan no íntegrament.

L'ASM acusa el PSIB-PSOE de rematar la feina que va començar el PP de José Ramón Bauzá, amb la diferència que el PP va atacar el català de forma activa, provocant la resposta de la societat civil, mentre que l'estratègia d'Armengol consisteix en la inacció, l'incompliment de la llei de normalització lingüística i el decret de mínims, i deixar que la piconadora política i mediàtica de l'Estat espanyol avanci sense obstacles cap a l'extermini de la llengua dels mallorquins.