Desnonaments

El BBVA fa marxa enrere en el desnonament de l'hort de la Prosperitat

L'hort-jardí comunitari Date una Huerta del carrer Joaquim Valls 79 del barri de la Prosperitat no s'haurà d'enfrontar a l'intent de desnonament previst per al dijous 29 d'octubre per part del BBVA, propietari majoritari del solar. És la quarta vegada que la propietat retira la denúncia abans que s'executi el desnonament per part dels jutjats.

La notícia representa una immensa alegria per al barri i el seu teixit veïnal, que dona suport a un projecte social que millora la qualitat de vida i la convivència al barri. Un reconeixement concedit pel mateix Ajuntament, que ha jugat el paper de mediador al llarg d'un conflicte que ja dura quatre anys.

Mentre aquest solar no tingui un ús (abans d'acollir l'hort restava abandonat i ple de brutícia), el barri i les seves entitats defensaran que Date una Huerta es quedi i intentaran aturar tots els desnonaments que calguin.

Les entitats del barri, entre elles Hort-jardí comunitari Date una Huerta i l'Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat insisteixen en fer una crida a la propietat perquè formalitzi una cessió d'ús mentre que no es construeixi en aquest solar. És la manera que sortim d'aquest cercle viciós que està comportant un malbaratament de recursos públics i un fort desgast per al projecte, per a les entitats que li donen suport i també per a les Administracions que fan de mediadores: tothom hi sortirà guanyant.