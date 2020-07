El catalans no tenim rei

Òmnium Cultural denuncia la monarquia espanyola amb la campanya "Fem-la caure"

Òmnium Cultural anuncia la posada en marxa de les accions estatals i internacionals contra els poders de l’Estat, que han arrencat amb la presentació d’una querella criminal davant del Tribunal Suprem contra el rei emèrit Joan Carles I i la petició a l’Estat de Suïssa perquè bloquegi tots els fons sospitosos de tenir un origen il·lícit. L’entitat que presideix Jordi Cuixart des de la presó de Lledoners emmarca aquesta campanya en una triple fallida social, econòmica i democràtica de l’Estat espanyol, i Òmnium s’erigeix com a actiu popular per fiscalitzar els presumptes delictes de corrupció de la Monarquia espanyola, que ja estan sent investigats també per les fiscalies espanyola, suïssa i britànica. Segons ha explicat el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, les dues accions presentades han de suposar “una ofensiva política i jurídica contra els poders de l’Estat per acabar amb una monarquia corrupta, que ha jugat un paper clar legitimant la violència de l’1-O contra la ciutadania”. Per això, ha dit, Òmnium presenta “una querella per fiscalitzar la Fiscalia espanyola i, quan es demostri que els fiscals fan una simple operació de maquillatge, Òmnium hi serà per denunciar-ho”. “A més, i com que no confiem en la justícia espanyola ni en el Tribunal Suprem, hem instat les autoritats suïsses perquè bloquegin els comptes del rei emèrit per indicis de criminalitat”, ha aclarit.

Òmnium es querella contra Joan Carles I per corrupció

La querella criminal contra Joan Carles I s’ha presentat aquest mateix divendres davant la Sala Penal del Suprem per presumptes delictes que fan referència a la corrupció, com suborn, tràfic d’influència i negociacions prohibides a funcionaris; per frau fiscal i estafa a la hisenda pública; i blanqueig de capitals. “Des d’Òmnium volem construir una República catalana perquè ningú pugui estar per sobre de ningú”, ha afirmat Mauri, que ha remarcat: “No hi pot haver reis que tinguin un poder diví, i no oblidem ni oblidarem mai el paper que la monarquia espanyola ha tingut sobre la repressió o amb aquell discurs del 3 d’octubre del rei Felip VI”. El vicepresident d’Òmnium ha destacat que “el rei presumptament hauria fet servir la seva condició de cap d’estat per guanyar diners en benefici propi”, i ha sentenciat: “Exigim, per tant, que la querella s’accepti a tràmit i s’iniciï una investigació per part del Tribunal Suprem”.

Òmnium insta a Suïssa a bloquejar els fons de Joan Carles I

L’entitat també ha enviat un informe político-jurídic al Consell Federal Suís i a la seva presidenta, Simonetta Sommaruga, i ha sol·licitat que congeli els comptes bancaris que el rei emèrit té en aquell país, mentre la causa s’està investigant. Òmnium demana que es posi en marxa el mecanisme legal previst en la llei federal de congelació i restitució de valors patrimonials d’origen il·lícit de 2016, creada precisament per fiscalitzar casos de corrupció estrangera. L’informe s’ha presentat a la Direction du droit international public del Département fédéral des affaires étrangères, concretament a la Section de la restitution d’avoirs illicite del país helvètic.

“El bloqueig dels comptes bancaris és important, tant per a la investigació que s’està portant a terme a Ginebra com a Espanya”, ha assegurat la doctora en dret i experta en drets humans Neus Torbisco, que ha recordat que Suïssa “és un país especialment preocupat per combatre la corrupció internacional”, com demostra la llei aprovada el 2016 que ara Òmnium demana que s’activi. Aquest mecanisme del govern suís, ha detallat Torbisco, qui ha participat a la presentació de la campanya al costat de Marcel Mauri, ja s’ha aplicat sobre altres personalitats amb fortunes d’origen dubtós, com Hosni Mubarak, Víktor Yanukóvich i Ben Ali, de manera que resulta lògic aplicar-ho en el cas del rei emèrit Joan Carles I, que internament també està sent investigat.

Tota la informació sobre la campanya Fem-la caure! es pot trobar a la web www.coronaciao.cat.