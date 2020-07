La volteta del rei i la reina

Ha començat l’estiu i el cap de l’Estat espanyol s’ha dedicat a fer una volteta per promocionar el retorn a la «normalitat», promocionant les platges buides de turistes alemanys i britànics. Començaren per les illes «ultraperifèriques», les Canàries. Després vingueren a Mallorca on foren aplaudits per mallorquins i mallorquines en banyador, a la platja de Palma.

Anaren al País Valencià, just l'endemà que la vice-alcaldessa, i Secretària General del PSPV-PSOE a València Sandra Gómez, publicàs una carta oberta publicada a https://www.eldiario.es/ , on demana al PSOE que abordi la seva postura sobre l’encaix de la institució monàrquica en una societat moderna, i contraposi els seus principis a la democràcia, encara que reconeix que no ha suposat un obstacle perquè «governs socialdemòcrates hagin conviscut amb monarquies fins i tot formant part de la constitució de sistemes polítics que contemplaven aquesta institució. Re-aliniem les idees amb les circumstàncies, perquè les circumstàncies han canviat. Perquè [la monarquia] ni és necessària, ni és essencial i quaranta anys després probablement ja no és útil", reclama la dirigent en el seu escrit, en el qual considera que "el republicanisme exemplifica també una idea de virtut cívica, la idea de no dominació".

La carta ha tingut suport d’altres dirigents socialistes valencians, com el senador Javier de Lucas i alguns diputats i diputades de les Corts valencianes. Una actitud republicana coherent amb les idees d’esquerres, que ha tingut molt poc ressò en els telenotícies estatals, per no dir cap, com el telediario de la primera. També ha provocat reaccions airades, com la de l’exministre Jordi Sevilla.

Té raó na Sandra Gómez, aquesta institució ni és necessària, ni és essencial, ni és útil, quaranta-dos anys després de l’aprovació de la Constitució, i li podem afegir que a més té una trajectòria ben fosca, si tenim present les comissions del rei emèrit Juan Carlos de Borbón investigades per la justícia suïssa i la Fiscalia de l’Estat espanyola.

La volteta continua per terres castellanes, supòs que tira-tira aniran pujant cap a la costa del nord, no crec que passin per terres catalanes, on l'Òmnium ha presentat una querella criminal davant el Tribunal Suprem contra el rei emèrit, pels delictes de corrupció, blanqueig de capitals i frau fiscal, i demanarà al govern suís que bloquegi els fons dels comptes bancaris que té en aquell país. Fem-la caure! És el lema de la campanya que ha llançat aquesta entitat i que s’ha fet viral a les xarxes socials des del divendres 3 de juliol.

Una querella presentada per la doctora en dret i experta en drets humans Neus Torbisco. El president explicà: "Tot això és per evitar que prescriguin els suposats delictes i no tapar la mala praxis de la monarquia espanyola pel que esperen que el Suprem accepti a Omnium Cultural com a acusació particular".

Malgrat que l’assessoria d’imatge del rei i la reina pensin treure profit de la volteta, la monarquia no aixecarà entusiasmes, com s’ha vist per terres andaluses que en visitar un dels barris més pobres de Sevilla els cridaven Més feina i menys caritat!.

Una institució que vol representar tot un Estat ha de saber que ha de ser acceptada per la immensa majoria de la ciutadania, com ocorr a països europeus que tenen la Presidència de la República triada democràticament. A més ha de representar aquest estat amb dignitat, amb transparència.

És transparent la família Borbón? Amb un membre, cunyat del rei a la presó, condemnat per furt de doblers públics, amb un pare investigat per presumpta corrupció... Amb una fortuna que no pot provenir d’estalvis dels doblers que cobren dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Té raó l’Òmnium Cultural i té raó na Sandra Gómez, reflecteixen allò que pensam moltes persones que crèiem ben necessari el canvi cap a una República. Perquè les idees republicanes exemplifiquen una idea de virtut cívica, com diu la socialista Secretària General del PSPV-PSOE. I li afegesc, perquè responen més a la democràcia en el segle XXI. Perquè la representació d’un Estat ha de ser triada per sufragi universal i no imposada per llei del dictador del segle XX.

Ja en poden fer de voltetes, l’empenta republicana creix sense aturall.