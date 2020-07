Accident laboral

La Intersindical-CSC rebutja els 66 acomiadaments a les mines de Súria i Balsareny després de la mort de dos treballadors en accidents laborals

Montajes Rus, principal empresa subcontractada a les mines de Súria i Balsareny -propietat d'ICL-, pretén acomiadar 66 treballadores i treballadors després de la mort de dues persones al jaciment. Aquesta és la reacció de la direcció a la seva culpabilitat com a causant última de les defuncions produïdes durant el mes de juny, a causa de la seva negativa a aplicar les mesures de seguretat imprescindibles que la Intersindical-CSC exigia de feia temps, per no fer minvar els seus beneficis. I ara, de nou, per no comprometre els guanys, prepara un ERO duríssim davant la incertesa de la nova situació.



La Intersindical-CSC, amb dos delegats al comitè d'empresa, rebutja en rodó aquesta possibilitat i reclama a Montajes Rus que negociï, per fi i sense amenaces, mesures per garantir el treball i la seguretat a les mines. ICL ha precintat durant un període previst de tres setmanes el jaciment de Balsareny -on van tenir lloc els dos morts- per estudiar-ne les modificacions que hi incrementin la seguretat, període en què el sindicat reclama a Montajes Rus que intercedeixi per garantir que aquestes seran suficients, de forma coordinada amb els i les representants de la plantilla, i que negociï amb aquests un futur per tots els llocs de treball amb condicions laborals dignes.



Que la desgràcia en forma de dues morts de companys es complementi amb un ERO salvatge d'aquestes característiques és una provocació injustificable. Per això, la Intersindical-CSC participarà a les negociacions de l'ERO que comencen formalment el dia 14 amb l'objectiu d'aturar-lo, i buscant donar continuïtat a la històrica mobilització del 30 de juny a Manresa, preparant noves protestes si Montajes Rus no rectifica i reclamant el suport dels altres actors sindicals, socials i polítics del territori per forçar aquest canvi de rumb, incloent el dels alcaldes de Manresa i Sallent, que es van comprometre a fer costat a les reivindicacions del comitè.