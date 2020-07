lluita institucional

La CUP Tarragona s’oposa a permetre el negoci a costa de les tasques de cura de la gent gran

Demà tindrà lloc l’aprovació final del Pla Especial per per cedir durant 50 anys una finca municipal d’ús educatiu a una empresa multinacional, Domus-VI, que hi construirà i gestionarà una residència privada per a la gent gran.

Les anitcapitalistes apunten que, malgrat aquesta maniobra la va iniciar l’anterior govern del PSC i PP, ha estat el govern d’ERC i ECP els que han dut a terme la cessió de la finca i l’aprovació inicial del Pla Especial, decisions que es van prendre en junta de govern i de les que que no en van donar compte als grups de l'oposició fins el 12 de març d’aquest any, seguint les formes ballesterils. Al Consell Plenari de demà tindrà lloc l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial, que implica que una de les grans multinacionals en el sector de les residències i que pitjor ha gestionat la crisi de la COVID-19 aterri a la nostra ciutat.

Justament, ahir es va constituir la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les residències de gent gran durant la COVID-19 petició del Grup Parlamentari de la CUP, que presideix el diputat de la CUP-CC Vidal Aragonés. A més, aquests dies està tenint lloc al Parlament de Catalunya el Ple monogràfic sobre residències de gent gran on s’ha posat sobre la taula la necessitat d’un canvi de model en la seva gestió. En aquest sentit, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, d’ERC, ha apuntat les febleses de l’actual sistema residencial “on han irromput grans operadors que han posat el benefici per davant de la qualitat dels serveis”. Pel que fa als Comuns, la diputada Marta Ribas han demanat replantejar ja el model actual i “desmercantilitzar” el sector.

La CUP critica que mentre al Parlament tant ERC com ECP mostren aquesta parer, a l’Ajuntament de Tarragona aquestes dues mateixes formacions portaran demà al Ple l’aprovació definitiva d’un Pla Especial que permetrà a la multinacional Domus-VI fer negoci de la cura de la gent gran. Les cupaires aposten per un model de gestió 100% públic de les residències i exigeixen al govern municipal que retiri aquest punt de l'ordre del dia i que paralitzi aquesta aprovació.