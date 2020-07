Covid-19

La CUP de Lleida demana fer efectiu un confinament dual i acompanyar-lo de mesures socials i econòmiques

La Candidatura d’Unitat Popular de Lleida demana al govern de la Generalitat, i als governs locals, fer efectiu el confinament decretat a partir d’avui, dia 13 de juliol, sempre que els epidemiòlegs el consideren necessari i emprant la competència catalana per decretar-lo. Aquest, ha d’anar acompanyat de PCRs, rastrejos necessaris i EPIs per tothom. La negativa a ratificar-lo per part del Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida és una mostra més de les limitacions i esgotament del model autonòmic actual, tutelat per un sistema fiscal i judicial de més que qüestionable imparcialitat. D’altra banda, des de la CUP s’entén que el confinament ha de ser dual, ja que també s’ha de confinar la pobresa i la recessió, adoptant mesures urgents de caràcter social, laboral, econòmic i de salut pública sense demora, ja que sense reduir les diferències socials difícilment es podrà fer front al virus i als reptes econòmics i socials posteriors a la pandèmia.

Tal i com ja va indicar en el comunicat emès dilluns passat, la candidatura insisteix en que el govern català i locals segueixen aprofundint en mesures de responsabilitat individual, mentre no en prenen, o ho fan molt tímidament, en l'àmbit de salut pública, rastreig epidemiològic i, especialment, socials i laborals per a la gent.

Igualment, recorda que la situació actual és hereva del desmantellament i infrafinançament de la sanitat pública i del sistema de protecció social així com de la manca d’un model de gestió pública, directa i de qualitat de les residències de gent gran i la desídia i manca d’actuació durant anys sobre les condicions laborals i de vida de treballadores i treballadors més precaritzats que afecta tots els sectors productius.

En aquest sentit, i més enllà del marketing de les grans carpes, calen mesures efectives. Així, exigeixen a les diferents administracions implicades les següents mesures urgents:

Multiplicar el nombre de tests PCR i reforçar el personal de l’equip de vigilància epidemiològica, de Salut Pública i dels centres d’assistència primària de la comarca.

L’establiment de mesures de protecció per al conjunt dels treballadors i treballadores afectats directament pel confinament decretat.

La suspensió del pagament dels lloguers dels habitatges municipals en funció de les rendes, i de tots aquells habitatges administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i dels subministraments bàsics de la llar (llum, aigua i gas) per a les persones que perdin els seus ingressos durant la crisi.

Aprovar una prestació del SOC que complementi la baixa per Covid fins al 100% del sou, així com ajuts específics a les persones i empreses dels municipis afectats que vegin aturada o reduïda la seva activitat per evitar que el confinament no posi en risc la supervivència familiar.

Garantir el 100% de sou en cas d'ERTO i l’ampliació dels supòsits de la prestació relativa a autònomes i persones vulnerables, i condonació de les quotes d’autònomes i PIMES mentre duri la situació d’emergència sanitària.

Exigir la intervenció en el mercat agroalimentari, amb mesures que corregeixin la política de preus que castiguen la pagesia familiar i que reforcin la sobirania alimentària catalana, amb desobediència a la PAC i al Ibex35.

Dotar els ens locals dels fons necessaris per oferir recursos residencials als treballadors de la campanya de la fruita i un pla de control de la salubritat dels habitatges proporcionats pels qui contracten.

Impulsar controls d’Inspecció del Treball, especialment sobre la intermediació d’ETTs amb l’objectiu d’evitar vulneracions de drets socials i laborals.

La CUP emplaça d’aquesta manera al Govern a fer un exercici de sobirania a través del manteniment de la mesura de confinament, i a adoptar mesures que posin la vida dels veïns i veïnes de la comarca al centre. Davant de la gravetat de la situació, la CUP de Lleida també vol donar un missatge de mà estesa i col·laboració, tant al govern municipal com al de la Generalitat. Malgrat la improvisació mostrada fins ara per part d’aquests, l’organització entén que és el moment de remar totes en la mateixa direcció, i manifestar una crítica constructiva i propositiva.