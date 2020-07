Català

L'IEC, l'AVL i la UIB signen un protocol de col·laboració per una normativa inclusiva i unitària

El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros; el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, van signar el 7 de juliol un protocol general que explicita la voluntat de cooperació de les tres institucions per a l’establiment d’un model normatiu de llengua comú que sigui unitari i, a la vegada, respectuós amb la variació geogràfica de la llengua. En aquest acord, les tres institucions s’insten a establir i facilitar els instruments necessaris per a fer possible aquest objectiu comú.

En el marc d’aquest protocol, la Secció Filològica de l’IEC, l’AVL i la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la UIB han elaborat i aprovat un acord de cooperació per una normativa inclusiva i unitària, que recull la voluntat del protocol i es compromet a l’elaboració d’un model unitari amb la prioritat posada en les formes convergents, però que alhora reculli i respecti la variació interna de cada parlar. Aquest model ha de nodrir els nous recursos normatius que generi cada institució. En aquest moment, l’Institut d’Estudis Catalans està elaborant les bases del nou diccionari normatiu respectant aquests acords.

Amb aquest acord, les tres entitats volen contribuir a reforçar la unitat de la llengua i, alhora, facilitar la identificació en el model normatiu de tots els parlants del territori lingüístic.