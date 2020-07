Covid-19

El GOB es reuneix amb diversos partits per treballar les propostes ecologistes de reactivació econòmica

El GOB s'ha reunit amb Esquerra Unida, Podem, MES, PI i PSOE i ha estat en converses amb MES per Menorca per presentar el seguir d'esmenes plantejades per l'entitat ecologista de cara al Projecte de Llei de Reactivació Econòmica.

El GOB va presentar al Parlament, esmenes de supressió i modificació d'articles del Decret Llei 8/2020 aprovat per Consell de Govern i altres d'addició de nous plantejaments per a la reactivació des de la perspectiva de la transició ecosocial que reclaman des de l'entitat ecologista de referència a les Illes.

L'objectiu de les reunions era fer una discussió i valoració amb els diferents grups polítics perquè assumissin aquestes propostes del GOB amb l'objectiu de redreçar alguns dels plantejaments més negatius que fa el decret-llei de reactivació econòmica. Concretament i de manera genèrica, hem plantejat 4 aspectes que consideram fonamentals revisar:

1. La necessitats de que els incentius per a la modernització en cap cas impliquin ni augments de volum , ni exhempció de compliment de paràmetres urbanístics. És més consideram que aquests incenctius a la modernització s'han de fer en el marc del repte d'adaptació a l'emergència climàtica i per tant han d'anar condicionats a una rebaixa de les places turístiques i volums, així com una rebaixa de pejada ecològica en termes de consum de recursos i emissions. Consideram que els hotels del segle XXI han d'adaptar-se als reptes climàtics i ambientals que planteja en nou escenari global després de la crisi sanitària i davant una crisi econòmica també sense precedents en que el sector turístic s'ha evidenciat com a molt vulnerable i sobretot que no pot sostenir l'economia d'un territori.

2. El GOB també s'oposa als canvis d'usos permesos per hotels. Consideram que aquests canvis d'usos, per una banda, desvirtuen tot el planejament urbanístic i poden generar probles d'infrahabitatges i guetització (com és el cas de l'edifici Pullman) alhora que induir uns creixements residencials en zones que no tenen ni els seveis ni les infraestructures adaptades per assumir-ho. Per altra banda, tant aquesta mesura com l'anterior, impliquen una revalorització dels actius immobiliàris de les empreses turístiques que poden propiciar la venta a fons voltors tant de places com d'habitatges, afavorint així l'increment de l'especulació sobre un dret fonamental com és l'habitatge.

3. Per altra banda, el GOB s'oposa a la confiscació de l'Impost de Turisme Sostenible per part del Govern i a la confiscació també de la participació en la presa de decisions respecte dels fons a que es destini finalment aquest impost.

4. Lligat amb l'anterior des del GOB consideram fonamental la revisió del sistema fiscal per garantir a l'administració disposar d'ingressos per a fer front als reptes socials i econòmics futurs, així com de canvi de model econòmic. Una fiscalitat que ha de partir dels conceptes de justícia social i justícia ambiental.

En definitiva, el GOB planteja propostes amb l'ànim d'aportar sol·lucions que rompen amb l'esquema habitual de pivotar la recuperació en el sector turísme-construcció sense que aquest enfocament atengui les necessitats de rehabilitació, reconversió i reactivació en un escenari econòmic que ha de tendir a l'adaptació als nous reptes econòmics, socials i climàtics que implica l'escenari post COVID.