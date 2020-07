Ada Colau recomana que la població no marxi de Barcelona mentre la seva família fa les maletes i marxa

En una roda de premsa celebrada ahir a la tarda per valorar les mesures impulsades per la Generalitat, un periodista li va dir a l'alcaldessa Ada Colau que s'havia vist el seu marit carregant el cotxe amb maletes per marxar de Barcelona un cop ja s'havien fet públiques les recomanacions de no fer desplaçaments per controlar el coronavirus.

L'alcaldessa no ho va negar: 'Jo estic aquí sense moure'm. Sí. El meu company si que està amb els nens, però jo estic aquí sense moure'm'. El moment es pot veure a partir del minut 30:00 de la roda de premsa. Trenta segons abans d'aquesta frase (29:30) Colau afirma que fa dies que ella està advertint que cal augmentar la 'restricció d'activitats'.

A la roda de premsa d'ahir Ada Colau seia entre Jaume Collboni i Gemma Tarafa la comissionada de l’Agència de la Salut Pública de Barcelona que va incitar al contacte social en plena pandèmia del COVID-19 (minut 38:08 del segon vídeo d'aquesta notícia)