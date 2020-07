Català a À punt

ACPV i Escola Valenciana demanaran una reunió conjunta amb el director d’À Punt i el president del Consell Rector

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua mostren la seua preocupació davant les notícies aparegudes al mitjà de comunicació «Las Provincias», relatives a la possibilitat d’una eventual modificació de la llei de creació, del 9 de maig de 2016, aprovada per les Corts amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís i Podem; el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció de Ciutadans.

Ambdues entitats consideren altament improbable que qualsevol altre text alternatiu a l’actual assolisca un acord superior al que es va aprovar el 2016 amb la llei per a la creació de la nova empresa de ràdio i televisió públiques.

Davant la possibilitat de castellanització d’À Punt, ACPV i Escola Valenciana recorden que les màximes audiències de la televisió pública valenciana sempre han sigut amb continguts de proximitat, en valencià i arrelats al territori i que la normalització del valencià és una de les principals tasques dels mitjans públics de comunicació. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua també ha manifestat aquesta setmana i ha considerat À Punt fonamental per a impulsar el valencià.

Per tot això, les dues entitats demanaran una reunió conjunta amb la direcció d’À punt i el president del Consell Rector per tal de mostrar la nostra preocupació davant l’amenaça de castellanització del mitjà públic.

En aquesta reunió, les dues entitats demanarem que es mantinga la vocació de servei públic, respecte a l’oficialitat del valencià i a la funció de la ràdio i televisió públiques com a instruments per a dignificar-la i promoure’n l’ús, i aposta per un model de qualitat, professionalitat i proximitat, amb col·laboració efectiva amb TV3 i IB3 per a la coproducció de programes i la compra conjunta de drets. Perquè és aquest el model d’èxit contrastat, el que pot donar un producte competitiu, atractiu i amb audiències. ACPV i Escola Valenciana també exposaran que estaran molt atents al nou contracte programa que s’aprovarà enguany de cara als tres anys vinents.