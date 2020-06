habitatge

La PAH atura el primer desnonament després de l'estat d'alerta

La Plataforma de Afectats per la Hipoteca (PAH) amb el suport de sindicats d'habitatge i el moviment veïnal han aconseguit aquest dijous aturar el primer desnonament de la repressa. Així, la Liliana i els seus dos fill de set i tretze anys podran continuar a l'habitatge de l'Hospitalet on viuen des de fa un any i mig.

La Liliana va rellogar per 350 euros mensuals una habitació a l’habitatge amb els seus seus dos fills de set i 13 anys. Amb el temps, va perdre tots els ingressos degut a la crisi sanitària i se’n va adonar que “havia estat enganyada” i que no hi havia un contracte formal de lloguer, de tal forma que estava en situació d’ocupació. El fons voltor, des d’aleshores, es nega a negociar.

En aquest cas, la PAH ha reclamat, no només aturar el desnonament, sinó un lloguer social per a la família, tal com obliga la Llei 24/2015 d’emergència habitacional i de pobresa energètica. “És una família en situació de vulnerabilitat i empadronada a l’habitatge des del juny del 2019. El fons voltor ha d’oferir un lloguer social abans de desnonar-la”, asseveren a l’entitat, que a més acusen l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Generalitat de ser còmplices de l’incompliment del propietari.

La PAH ha recordat el passat 4 de juny ja es va concentrar davant les portes dels jutjats d’arreu de Catalunya perquè es mantingués la paralització dels desnonaments.