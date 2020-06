La CUP Reus proposa una comissió especial per treballar els conflictes als barris

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà al proper ple del 19 de juny una moció per crear una comissió especial de treball per dinamitzar els barris de la ciutat. Èdgar Fernàndez, en roda de premsa, explica que posar càmeres de vigilància i més presència policial, com s’ha fet en altres barris, no solucionarà la problemàtica de fons. En aquest sentit, el regidor defensa la dinamització dels barris «per dotar-los de serveis bàsics i de moviment», així com «que els veïns tinguin un sentiment de pertinença».

En relació a les tensions viscudes els passats dies al Barri de la Sardana, la formació cupaire recorda que la ciutat fa temps que viu episodis similars. «Fa sis mesos, al Barri del Carme i fa un parell d’anys, al Barri Gaudí», posa com exemples el regidor cupaire. Altrament, qualifica de «paracaigudistes» les visites als barris de determinades formacions polítiques quan es produeix un incident com aquest.

La Cup també ha fet memòria de la negativa constant del govern en les seves propostes per dinamitzar els barris, com la creació del consell municipal de barris o la Taula de treball pel Barri del Carme. En vista de «la defugida del govern de treballar conjuntament amb els veïns», aquesta vegada la formació anticapitalista proposarà una comissió interna de l’Ajuntament però destaquen que haurien de ser els mateixos veïns i associacions veïnals les que decideixin quines són les mesures que volen, «ja que sovint els barris queden oblidats per les polítiques municipals d’aquest govern».