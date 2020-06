autoorganització popular

La CUP Mataró rebutja els actes delictius a la ciutat però reclama solucions socials

La CUP Mataró ha respost amb contundència al discurs que va fer l'alcalde davant la comissaria de policia a causa dels actes delictius d'aquests darrers dies. Per a la formació independentista, "és més que xocant que un govern suposadament progressista no sigui capaç de parlar en cap moment de benestar social i de la precarització constant de la nostra ciutat, i que les úniques solucions que tingui siguin donar la culpa a Barcelona i reclamar més repressió policial". En aquesta línia també ha denunciat que "els Comuns hagin comprat el discurs del PSC i de la resta de la dreta, i exigim al govern municipal un gir de 180 graus. A Mataró no fan falta més policies, falten més pisos accessibles. A Mataró no fan falta discursos buits i amb pudor a la dreta de sempre, sinó mesures socials immediates, una ampliació de Benestar social i un increment del número de mediadores culturals. A Mataró no ens fa falta una esquerra callada i arronsada, sinó organització popular i contestació social. A Mataró ens falten drets i no més repressió".

La CUP ha contextualitzat la situació i ha manifestat que el seu més rotund rebuig davant els actes delictius esdevinguts recentment i la seva solidaritat amb la gent que els ha patit. Entenen que en aquests moments de crisi i confinament, situacions com aquesta només afegeixen tensió i dolor, i volem estar al costat de tothom que n'ha estat víctima, així com exigir una acció policial i judicial justa. S'ha de respondre als delictes sí, però la resposta no pot ser l'expulsió i el maltracte. Al mateix temps, apunta també el seu suport a les Associacions de Veïns, especialment a la de Molins i a la feina que estan fent per garantir una convivència pacífica, sovint aguantant moltes pressions i desqualificacions per part de les seves pròpies veïnes. En aquests moments difícils la feina de mediació és absolutament necessària, i cal reforçar les AAVV i dotar-les de recursos i contingut, així com reactivar els seus mecanismes de coordinació".

La formació ha donat suport i anima sempre a l'autoorganització popular. Considera que "només el poble salva el poble, i que per tant és necessari que les veïnes s'organitzin i reuneixin per debatre i resoldre els problemes que els afecten. Sense menystenir l'acció institucional volem recordar a l'Ajuntament que els problemes urgents requereixen respostes urgents, i no dilacions i promeses buides. Recolzant doncs l'organització popular volem manifestar, però, la nostra preocupació i de les anomenades patrulles ciutadanes que s'estan organitzant i amb molts dels missatges dels seus grups, que fins i tot apel·len a pràctiques com les que van causar l'assassinat de George Floyd. Considera doncs, que abans de posar-se a patrullar els carrers seria interessant que debatessin, es formessin i organitzessin per no caure a la trampa de la ultradreta i el feixisme, que s'han infiltrat als grups malgrat l'esforç de les moderadores i que només esperen a causar incidents per justificar més repressió i expulsions. Així doncs, organització ciutadana sí! Cacera de ciutadanes mai".