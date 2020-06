Territori

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet negat al veïnat del barri antic, membres de la Plataforma Salvem Ciutat Vella, l’exercici dels drets d’informació i de participació ciutadana.

La Plataforma Salvem Ciutat Vella ha previst presentar recursos de reposició pels enderrocs.

El passat mes de maig l’ajuntament va desestimar les al·legacions presentades pels veïns i veïnes contra l’aprovació dels projectes per enderrocar les cases i edificacions afectades pel PERI de Santa Coloma Vella II per tal de construir un edifici torre (pirulí) de 14 plantes, edificacions de 4 i plantes i locals comercials al bell mig del barri antic de Santa Coloma de Gramenet.

La desestimació de les al·legacions del veïnat s’ha fet dins del període de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol, amb manca de transparència, sense permetre l’accés a l’expedient municipal i per tant limitant el dret d’iniciativa, a la informació pública i participació ciutadana.

A més, de manera recurrent, el govern municipal actual justifica la voluntat d’obrir el Passeig Mossèn Jaume Gordi a la Rambla Sant Sebastià amb l’afirmació irrevocable que així es va decidir per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 1914. Aquesta “obertura” implica l’enderrocament de cases antigues. Caldria recordar que el govern municipal d’aquell moment distava molt de ser un paradigma democràtic: les dones no tenien dret a vot i els homes que votaven eren pocs. Els escollits formaven part del sector social més caciquil de la ciutat. Caldria que un govern municipal que es considera democràtic i feminista reconsiderés les decisions preses en un altre moment històric

El passat dimecres, 3 de juny, la Plataforma Salvem Ciutat Vella va posar-se en contacte amb representants municipals per reprendre les converses a nivell presencial. A dia d’avui, no s’ha concretat cap data per dur a terme la reunió per part del consistori.