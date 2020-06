Habitatges buits en plena crisi!

Al març de 2018 l’exregidor d’Habitatge Josep Marina Montaner va presentar un estudi de l’Ajuntament de Barcelona sobre els habitatges buits a la ciutat.

Hi havia la convicció que el nombre d’habitatges buits era molt elevat vers el parc total de 825.000 després de les dades que va difondre el 2011 l’l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que els xifrava en 88.000, o les que es van donar en el mandat de l’alcalde Xavier Trias, que estimaven en 31.000. I òbviament, amb la situació de crisi habitacional, aquesta situació era totalment inacceptable.

L’estudi, segons les fonts municipals, va presentar un nombre molt menor d'habitatges buits del que es pensava, al voltant del 1,52%, aproximadament uns 13.000, i s’explicava que podien ser habitatges en rotació (per exemple, pendents que es resolgués una herència) o habitatges molt malmesos que requeririen una reforma estructural completa, incloent el mateix edifici.

Després d’aquest estudi, el silenci sobre els habitatges buits s’ha fet norma.

Segurament el que descriu l’estudi és cert, però també ho és que els criteris per determinar si un pis no té un ús residencial eren molt estrictes, i això feia que moltes situacions de mal ús, o poc ús, quedessin fora, circumstància que pot explicar la gran diferència entre les dades anteriors i les actuals.

Sobta però que un cop identificats aquest immobles i els seus propietaris, i havent llençat la proposta des de la mateixa regidoria als propietaris perquè es negociés amb l'Ajuntament un ús adequat per a aquests immobles (per exemple, un acord de rehabilitació i lloguer social), la resposta hagi estat nul·la o gairebé nul la.

Només que dels 13.000 pisos buits s'hagués actuat per exemple sobre un 40% (5.200), ja quedaria resolt el problema de les famílies a la taula d’emergència. Hagués estat un gran pas, tan gran com el que va prometre l’Ajuntament actual de 1.500 pisos socials per any en el nou mandat. Val a dir que a més, per a aquesta situació de “mal ús” dels immobles, la llei del Parlament 18/2007 dona eines per arribar a l'expropiació de béns si es dona el cas.

Aquests darrers mesos, amb la crisi sanitària i turística, s’han sumat 9.572 habitatges a l’estoc d’habitatges buits, els anomenats HUT’s (habitatge d’ús turístic). Una petita part segueix en actiu i una altra s’ha cedit a sanitaris o altres col·lectius afectats, però la immensa majoria resten buits, esperant els turistes que no arriben ni arribaran a curt termini. Una situació que, segons molts experts, s'estendrà al 2022, sempre i quan les situacions sanitàries evolucionin favorablement.

El primer que tothom pot pensar és que, si són pisos perfectament habilitats per a ser ocupats, ¿com és que segueixen buits?

El passat 20 de març l’Ajuntament de Barcelona, en veu de l'alcaldessa, va proposar a la patronal dels apartaments turístics que una petita part d'aquests, uns 200, es lloguessin a l’Ajuntament per acollir famílies que ara estan en pensions, pisos sense condicions adients o simplement en la llista de la taula d’emergència. La patronal va mostrar la seva disposició inicial, però la realitat és que no s’ha fet servir ni un sol d’aquests pisos. Quedi clar que l’Ajuntament pagava el lloguer, i no era social, precisament.

Més enllà d’aquesta oferta, que era només per a dos mesos, només cal llegir l'editorial de la pàgina web de la patronal Apartur per tenir clar que prefereix tenir pisos buits a que hi visqui ciutadania vulnerable. Abans el negoci que els drets.

El sector no pensa abandonar la “gallina dels ous d’or” i prefereix pisos buits uns mesos, o en el límit legal, abans que tornar al mercat residencial clàssic de lloguers per a 5 o 7 anys, o a un acord perquè acullin famílies vulnerables. Alguns dels propietaris intenten llogar els pisos “per temporada” (per menys de 12 mesos), cosa que incompleix la llicència que tenen concedida, que és per dies, o la LAU si és per a residència habitual.

No sent il·legal, sí que és totalment immoral que en una ciutat amb necessitats tan urgents d'habitatge, les administracions no facin res. ¿Permetran que hi hagi pisos buits o lloguers al·legals mentre el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat seguirà augmentant segons tots els indicis?

Realment... ¿no faran res?

Barcelona, 11 de juny de 2020