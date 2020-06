Gorge Floyd

Barcelona se suma al moviment antiracista ‘Black Lives Matter’

La CNAAE (Comunitat Negra, Africana i Afro-descendent d’Espanya) ha convocat aquest matí manifestacions arreu de l'Estat espanyol per lluitar contra el racisme institucional i social.

Segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat unes 3.000 persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona per retre homenatge a Gorge Floyd, el ciutadà asfixiat per un policia la setmana passada a Minnesota.

Les samarretes de ‘Black Lives Matter’ i les pancartes antiracistes amb missatges com ‘El racisme mata’ han estat les protagonistes de la concentració. Els participants també s’han agenollat en una ocasió per a recordar la mort de Floyd.

El coronavirus no ha estat un impediment per a la concentració, però l’ús de mascaretes era obligatòria, i les persones organitzadores n’han repartit a tothom qui no en tenia i en demanava.

A l’acte hi ha participat no només representants i portaveus de la CNAAE, sinó també el Sindicat de Manters i el grup musical The Sey Sisters, que ha actuat en directe.

Malgrat que el cas de George Floyd sigui el més conegut, tant als Estats Units com a la resta del món la violència policial ha estat la causant de moltes altres morts a persones racialitzades, en especial a la comunitat afroamericana i afro-descendent. Per aquest motiu, els organitzadors i organitzadores de la concentració han volgut llegir un manifest no només en honor a George Floyd sinó també a tantes altres persones víctimes del racisme, en el que han afirmat que “això no és el final de la lluita antiracista, sinó que només és el punt de partida.”

Alaaddine Azzouzi, jove activista antiracista creu que “acabar amb el racisme és una utopia, perquè la societat està construïda en base a mecanismes racistes estructurals que no es poden canviar d’un dia per l’altre” i que “el cas de George Floyd ha servit d’altaveu de l’antiracisme mundial, però que la lluita va molt més enllà de manifestacions”. El jove activista exigeix presència institucional, regularització i drets per a totes les persones i demana que la lluita no

s’aturi.

Anna Huertas